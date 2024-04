Onconic Therapeutics recebe aprovação do MFDS para JAQBO, um novo tratamento para doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)

SEUL, Coreia do Sul, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Onconic Therapeutics, uma empresa líder de biotecnologia na Coreia, anunciou hoje que o Ministério de Segurança Alimentar e Medicamentos (MFDS) da Coreia aprovou JAQBO (citrato de zastaprazan) para o tratamento de doença erosiva do refluxo gastroesofágico (DRGE) em adultos.

JAQBO é um bloqueador competitivo de potássio (P-CAB) de próxima geração que deverá se tornar o novo tratamento padrão no mercado para doenças relacionadas ao ácido gástrico. JAQBO liga-se diretamente às bombas de prótons de maneira competitiva para reduzir a secreção de ácido gástrico. Este mecanismo inovador permite um início rápido de ação, independentemente do nível de acidez no estômago, oferecendo alívio imediato dos sintomas. Além disso, a duração prolongada da supressão do ácido sem efeito alimentar poderia fornecer um novo paradigma no tratamento da DRGE.

A aprovação do JAQBO pela MFDS é baseada em resultados abrangentes, incluindo o ensaio clínico de Fase III em 28 locais na Coreia. O estudo demonstrou a eficácia do JAQBO na esofagite erosiva, com uma taxa de cicatrização de 97,9% após 8 semanas de tratamento. Esses resultados foram apresentados na Semana Europeia de Gastroenterologia Unida em outubro de 2023.

A Onconic Therapeutics pretende lançar o JAQBO ainda este ano após listar para Reembolso de Seguro Nacional de Saúde na Coreia. As vendas domésticas do JAQBO serão tratadas pela Jeil Pharmaceutical, empresa-mãe da Onconic Therapeutics.

Em março de 2023, o JAQBO foi licenciado para fora para o Livzon Pharmaceutical Group, o principal vendedor de IPPs na China para desenvolvimento e comercialização, em um acordo no valor de US$ 127,5 milhões para a Grande China.

A Onconic Therapeutics está comprometida em aprimorar o tratamento gastrointestinal e melhorar os resultados dos pacientes, expandindo indicações adicionais.

Sobre a Onconic Therapeutics

A Onconic Therapeutics é líder coreana no desenvolvimento de medicamentos inovadores. Com foco em pesquisa inovadora e excelência clínica, a Onconic Therapeutics está dedicada a melhorar os resultados dos pacientes e fornecer soluções de saúde de qualidade para o câncer e distúrbios gastrointestinais.

Declaração prospectiva

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que são baseadas em nossas expectativas, previsões e suposições atuais. Essas declarações envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes dos previstos ou projetados. Estas declarações envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes dos previstos ou projetados. Declarações prospectivas incluem declarações sobre nosso desempenho financeiro futuro, estratégia de negócios, planos e objetivos. Fatores que podem causar tais diferenças incluem, mas não estão limitados a condições econômicas, demanda de mercado, pressões competitivas e mudanças regulatórias. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa.

