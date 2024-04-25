Onconic Therapeutics的胃食管反流病新療法JAQBO獲MFDS批准

韓國首爾2024年4月25日 /美通社/ -- 韓國領先的生物技術公司Onconic Therapeutics今天宣布，韓國食品藥品安全部(MFDS)已批准JAQBO（zastaprazan檸檬酸鹽）用於治療成人侵蝕性胃食管反流病(GERD)。

JAQBO作為下一代鉀競爭性阻斷劑(P-CAB)，有望成為胃酸相關疾病治療的新標准。它能夠通過競爭方式直接與質子泵結合，減少胃酸分泌。這種創新機制無論胃酸水平如何，都能迅速發揮作用，立即緩解症狀。此外，JAQBO的胃酸抑制作用持續時間更長，且不受食物攝入的影響，從而為胃食管反流病的治療提供了新的典范。

MFDS批准JAQBO的依據主要基於其在韓國28個地點進行的III期臨床試驗的綜合結果。該研究證明了JAQBO對侵蝕性食管炎具有療效，治療8周後的治愈率高達97.9%。這些成果已在2023年10月舉行的歐洲聯合胃腸病學周(United European Gastroenterology Week)上公布。

Onconic Therapeutics的目標是，在韓國申請國家醫療保險報銷後，於今年推出JAQBO。JAQBO在韓國國內的銷售工作將由Onconic Therapeutics的母公司Jeil Pharmaceutical負責。

2023年3月，JAQBO被授權給中國領先的質子泵抑制劑(PPI)銷售商麗珠醫藥集團進行大中華區的開發和商業化，交易價值為1.275億美元。

Onconic Therapeutics致力於通過不斷擴大適應症范圍來加強胃腸道治療並改善患者預後。

關於Onconic Therapeutics

Onconic Therapeutics是韓國開發新型藥物的佼佼者，專注於創新研究和卓越臨床實踐。該公司致力於提升患者的治療效果，為癌症和胃腸道疾病提供優質醫療解決方案。

前瞻性陳述

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SOURCE Onconic Therapeutics