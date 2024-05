OPDUALAG® é lançado como nova opção de tratamento imunoterápico para melanoma irressecável ou metastático1,2

Esta nova abordagem de tratamento torna a Bristol Myers Squibb a única empresa no mundo detentora de três diferentes moléculas aprovadas para bloqueio de pontos de checagem imunológica

SÃO PAULO, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Um novo tratamento imunoterápico, OPDUALAG®, que combina nivolumabe + relatlimabe para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos (com 12 anos de idade ou mais) com melanoma irressecável ou metastático1,2 já está disponível no mercado. Aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 6 de novembro de 20231 e lançado no mês de maio, o produto é produzido pela Bristol Myers Squibb, uma biofarmacêutica global que tem como missão descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que ajudam os pacientes a superar doenças graves.

"OPDUALAG®, combinação de nivolumabe + relatlimabe, chega para dar oportunidade para mais pacientes se beneficiarem de uma dupla imunoterapia, com uma mediana de sobrevida livre de progressão de 10,12 meses comparada a monoterapia com nivolumabe que foi de 4,63 meses, conforme demonstrado no estudo clínico de fase 2/3, randomizado e duplo-cego (RELATIVITY-047). Além disso, essa nova combinação tem um perfil de segurança qualitativo comparável ao observado com o uso da monoterapia com nivolumabe"1,3, ressalta Gabriela Muricy, Diretora Médica Associada de Oncologia e Hematologia da Bristol Myers Squibb Brasil.

Na última década, a Bristol Myers Squibb fez grandes progressos no tratamento do melanoma avançado e está empenhada em expandir as opções de tratamento de imunoterapia para os pacientes. Relatlimabe (anti-LAG-3) é o terceiro inibidor de checkpoint imunológico da empresa, somando-se ao crescente e diferenciado portfólio de oncologia da companhia.

Sobre o melanoma

O melanoma pode surgir a partir da pele normal ou de uma lesão pigmentada. A manifestação da doença na pele normal se dá após o aparecimento de uma pinta escura de bordas irregulares acompanhada de coceira e descamação. Em casos de uma lesão pigmentada pré-existente ocorre aumento no tamanho, alteração na coloração e na forma da lesão, que passa a apresentar bordas irregulares4. Por isto é sempre importante a avaliação dermatológica destas lesões.

O melanoma é considerado o tipo de câncer de pele mais agressivo, pois possui alta possibilidade de se espalhar para tecidos e órgãos vizinhos. A doença tem origem nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e é mais frequente em adultos brancos3.

Sobre a Bristol Myers Squibb

A Bristol Myers Squibb é uma biofarmacêutica global que tem como missão descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que que ajudam os pacientes a superar doenças graves. Para mais informações sobre a Bristol Myers Squibb, visite BMS.com/br ou siga-nos no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram.

