OPPO amplia ecossistema no Brasil com novas categorias de produtos e acessórios

Lançamento da linha Reno16 marca nova fase da empresa no Brasil, com a chegada do OPPO Bubble, dos fones de ouvido OPPO Enco Clip2 e de novos dispositivos para ampliar a experiência do usuário

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 760 milhões de usuários globalmente, inicia uma nova etapa de sua atuação no Brasil com a expansão do seu ecossistema de produtos, serviços e experiências. Aproveitando o lançamento da linha OPPO Reno16, a empresa amplia seu portfólio para além dos smartphones e passa a oferecer cinco novos acessórios no mercado brasileiro, entre eles os fones de ouvido OPPO Enco Clip2 e o OPPO Bubble, dispositivo com tela AMOLED que amplia as possibilidades criativas da câmera do smartphone.

Divulgação: OPPO Brasil

"Na OPPO, acreditamos que a experiência do usuário vai muito além do smartphone. Estamos construindo um ecossistema conectado que reúne dispositivos, serviços e experiências capazes de acompanhar diferentes momentos da rotina, sempre com foco em inovação, design e criatividade", afirma Ethan Xue, presidente da OPPO na América Latina.

A nova geração OPPO Reno16 foi desenvolvida para quem utiliza o smartphone como ferramenta de criação e expressão. Com design inspirado no universo, a linha estreia no Brasil com o exclusivo Design holográfico 3D, recursos avançados de fotografia criativa, inteligência artificial e um conjunto de tecnologias voltadas à captura, edição e compartilhamento de conteúdo.

Ecossistema ganha cinco novos acessórios

A OPPO amplia sua oferta no Brasil com cinco novos acessórios desenvolvidos para complementar o uso dos smartphones em diferentes situações do dia a dia.

O principal destaque é o OPPO Bubble, dispositivo magnético equipado com uma tela AMOLED que funciona como monitor em tempo real para a câmera traseira do smartphone. Além de facilitar selfies e fotos em grupo utilizando a câmera principal, o acessório também atua como visor remoto e controle de obturador a até dez metros de distância. A tela ainda pode ser personalizada com imagens, animações e textos.

Outro lançamento é o OPPO Enco Clip2, fone de ouvido de encaixe aberto desenvolvido em parceria com a dinamarquesa Dynaudio, referência mundial em áudio de alta fidelidade. Inspirado no conceito de metal líquido futurista, o modelo combina design elegante, semelhante ao de um brinco, com uma proposta de uso confortável ao longo do dia. Seu formato foi desenvolvido a partir da análise de mais de 3.500 perfis de orelha para proporcionar um ajuste natural, enquanto os drivers dinâmicos duplos oferecem uma separação precisa entre graves e agudos, proporcionando uma experiência sonora rica, natural e imersiva.

Completam o portfólio o OPPO MagFlash, acessório magnético que combina flash e luz de preenchimento para fotografia; a Caixa de Som Portátil OPPO, com áudio Hi-Fi, certificação IPX7 e bateria de até 18,5 horas; e a Capa Magnética OPPO Reno16 F, que amplia a compatibilidade do smartphone com acessórios magnéticos.

Expansão da operação no Brasil

A estratégia de crescimento da OPPO também contempla a ampliação de sua presença física no país.

A OPPO já conta com um espaço no Shopping Castanheira, em Belém (PA), e inaugura ainda este ano sua primeira loja conceito em São Paulo, no Shopping Interlagos. Os novos espaços permitirão que os consumidores experimentem smartphones, acessórios e dispositivos do ecossistema da marca, além de contar com serviços como aplicação gratuita de película protetora, benefícios exclusivos e atendimento pós-venda.

A expansão da marca é acompanhada por investimentos em comunicação e experiências. Como parte do lançamento da linha Reno16, a OPPO anunciou a cantora Marina Sena como a nova Reno Girl no Brasil, reforçando sua estratégia de aproximar tecnologia, criatividade e cultura.

A campanha inclui ações de mídia Out of Home (OOH) em São Paulo, experiências em parceria com a Azul e o Magazine Luiza e ativações que permitem ao público conhecer, na prática, recursos da nova geração de smartphones, aproximando a tecnologia do cotidiano dos consumidores.

Preço e disponibilidade

Os novos acessórios chegam ao mercado com os seguintes preços sugeridos: OPPO Bubble, R$ 899, com preço especial de lançamento de R$ 699; OPPO Enco Clip2, R$ 1.599; OPPO MagFlash, R$ 499; Caixa de Som Portátil OPPO, R$ 499; e Capa Magnética OPPO Reno16 F, R$ 199.

O OPPO Enco Clip2 e o OPPO Bubble serão vendidos exclusivamente pelo e-commerce oficial da OPPO.

O OPPO Reno16, disponível nas cores Branco Aura e Violeta Crepúsculo, já pode ser adquirido por R$ 5.999, em condição especial de lançamento, ante preço sugerido de R$ 6.999. O smartphone está disponível nas lojas próprias da OPPO, incluindo o e-commerce oficial e lojas físicas, além de Magazine Luiza, Mercado Livre e lojas das operadoras Claro e Vivo.

Já o OPPO Reno16 F, também disponível nas cores Branco Aura e Violeta Crepúsculo, pode ser adquirido por R$ 4.599 no lançamento, ante preço sugerido de R$ 4.999. O modelo está disponível nas lojas próprias da OPPO e nas redes Casas Bahia, Magazine Luiza, Fast Shop, Gazin, Bemol e Martinello, além das operadoras Claro, Vivo e TIM. As vendas online também ocorrem pelo Mercado Livre e pelo e-commerce oficial da fabricante.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

FONTE OPPO Brasil