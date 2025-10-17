OPPO leva Reno14 à São Paulo Fashion Week e reforça conexão entre tecnologia e criatividade

Com o smartphone oficial do evento, marca celebra a criatividade brasileira e aproxima inovação e moda em experiências exclusivas

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, anuncia seu patrocínio à 60ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece de 13 a 20 de outubro no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera. O recém-lançado OPPO Reno14 será o smartphone oficial do evento, fortalecendo a ligação da marca com os universos da moda, design e experiência visual.

Divulgação: OPPO Brasil/ SPFW.

Mais do que apenas o smartphone oficial, a OPPO estará presente na SPFW unindo criatividade, inovação e tecnologia. A marca criará conteúdos exclusivos nos bastidores dos desfiles, todos capturados com aparelhos OPPO, reforçando seu compromisso em evidenciar o poder criativo da tecnologia. Além disso, teremos ações especiais com influenciadores como Sabrina Viana, Tasha Okereke, Tracie Okereke, Maite Faitarone e Ellen Shen, que irão compartilhar suas experiências com os smartphones da nova série OPPO Reno14, mostrando na prática todo o potencial da marca no universo da moda e da criação de conteúdo. "A SPFW é o maior evento de moda do hemisfério sul e traduz valores que também estão no DNA da OPPO: inovação, criatividade e lifestyle. Participar desse cenário é uma forma de conectar nossa tecnologia ao universo da moda e dialogar com um público que valoriza design e novas formas de criar", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO Brasil.

Enquanto ações digitais, como o making of e publicações nos canais oficiais da SPFW, ampliam a experiência do evento para além das passarelas, os convidados poderão vivenciar a marca por meio de ativações de conteúdo e experiências especiais na primeira fila do desfile da marca Catarina Mina. "A OPPO chega à SPFW para mostrar como a tecnologia pode capturar e potencializar a criatividade da moda. Nossa participação foi pensada para reforçar essa conexão, e o evento é uma plataforma incrível para aproximar a marca de um público conectado com tendências", complementa Mariana.

A OPPO reforça sua presença no maior evento de moda do hemisfério sul dando continuidade à sua aproximação com o público por meio de diferentes expressões culturais. Recentemente, a marca anunciou o lançamento de um lenço em colaboração com a Scarf Me e uma parceria de longo prazo com a Confederação Brasileira de Fotografia (CONFOTO). Com essas iniciativas, a OPPO busca conectar tecnologia, criatividade e cultura em experiências exclusivas para os consumidores brasileiros.

A participação na SPFW integra um conjunto de ações voltadas para o lançamento do OPPO Reno14 no Brasil, que foi apresentado em 30 de setembro em um evento exclusivo no Allianz Parque.

"O lançamento do Reno14 foi pensado como uma jornada que vai muito além da tecnologia. Buscamos mostrar como os atributos dos nossos produtos, como recursos de inteligência artificial e o design, podem dialogar com a criatividade brasileira, seja na música, na fotografia ou na moda. Cada parceria, da SPFW à Confederação Brasileira de Fotografia (CONFOTO), reforça o propósito da OPPO de inspirar as pessoas a se expressarem de novas maneiras e de tornar a inovação algo acessível e próximo do dia a dia dos consumidores", finaliza a executiva.

Onde encontrar o Reno14 no Brasil

O novo Reno14, smartphone oficial da São Paulo Fashion Week, chega nas cores Branco Pérola e Verde Luminoso, enquanto o Reno14 F amplia as opções com a cor Azul Cintilante e Verde Luminoso.

Os smartphones podem ser adquiridos diretamente no e-commerce oficial da OPPO (oppo.com.br) e em grandes varejistas e marketplaces, como Mercado Livre, Casas Bahia, Magazine Luiza, Bemol e em breve na Amazon, além de lojas de operadoras parceiras, como a Claro. Essa ampla distribuição garante que os consumidores tenham acesso aos produtos com facilidade e conveniência em todo o país.

Sobre a OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799288/Picture1.jpg

