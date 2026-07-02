Ornare participa da CASACOR SP 2026 com ambientes assinados por Dado Castello Branco, Paula Neder e Túlio Xenofonte

Projetos apresentados na mostra traduzem o tema "Mente e Coração" por meio de espaços que unem memória, acolhimento e sofisticação

SÃO PAULO, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Ornare, referência de mobiliário sob medida de alto padrão há 40 anos, participa da CASACOR SP 2026 com ambientes exclusivos assinados por Dado Castello Branco, Paula Neder e Tulio Xenofonte. Realizada nos casarões históricos do Parque da Água Branca, a mostra apresenta nesta edição o tema "Mente e Coração", propondo a casa como espaço de pausa, acolhimento e conexão. Em sintonia com esse conceito, os projetos desenvolvidos em parceria com Ornare equilibram memória, funcionalidade e sofisticação.

Foto: Dora Barros

A participação reforça a presença histórica da marca na CASACOR. Ornare participa da mostra desde sua primeira edição e, ao longo das décadas, consolidou sua atuação não apenas em São Paulo, mas também em importantes praças da CASACOR pelo país, como Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, reafirmando sua conexão com alguns dos principais nomes da arquitetura e do design brasileiro.

No Apartamento Deca, assinado por Dado Castello Branco, o projeto foi desenvolvido para um casal cosmopolita e traduz um lar sem fronteiras geográficas, mas com forte identidade cultural. A arquitetura original do espaço, marcada por janelas em arco e pé-direito generoso, valoriza a entrada de luz natural e contribui para a atmosfera acolhedora do ambiente.

O living ocupa o centro do apartamento e reúne livros, música e arte em uma composição contemporânea. Integrada à área social, a cozinha reforça a fluidez entre os espaços. No projeto, Ornare apresenta o armário Crystal Case e o painel Wall System, soluções que combinam tecnologia, elegância e funcionalidade.

"Existem espaços que vão além da arquitetura: eles refletem um estilo de vida, onde design, arte e música ajudam a criar atmosfera e dão ritmo ao cotidiano. No Apartamento Deca, buscamos construir justamente essa sensação de acolhimento e pertencimento", afirma Dado Castello Branco.

No ambiente Carmim, assinado pelo coletivo PN+ sob direção de Paula Neder, a proposta é um loft de 84 m² pensado como espaço de desaceleração e reconexão. O projeto preserva elementos originais do casarão, como as grandes janelas e o piso de taco, valorizando a memória do espaço e a sustentabilidade.

A identidade visual parte de uma base em preto e branco contrastada pelo tom carmim, que conduz a curadoria de obras de arte, cerâmicas e peças artesanais brasileiras. O ambiente conta com soluções Ornare para cozinha e closet, incluindo as linhas Essential, Shaker e Timeless Closet.

A parceria entre Paula Neder e Ornare também acumula reconhecimento na mostra. Em 2025, o loft assinado pelo escritório PN+ com mobiliário Ornare conquistou o prêmio de Melhor Loft da CASACOR SP.

"O tema 'Mente e Coração' tem tudo a ver com a nossa forma de projetar e com o Loft Carmim, ambiente que criamos para esta edição da mostra. Ficamos muito felizes em contar com Ornare, uma parceira que admiramos pela qualidade dos produtos, pelo design e também pela relação de confiança construída ao longo dos anos", afirma Paula Neder.

Já o arquiteto Túlio Xenofonte apresenta o Loft Milanese, reinterpretando o conceito clássico de loft por meio de uma integração fluida entre os ambientes. O layout se organiza a partir de um living circular cercado por cápsulas funcionais que acomodam cozinha, jantar, banheiro e closet com home office.

O projeto combina referências clássicas com materiais e tecidos tecnológicos. Ornare está presente com as linhas Shaker, Mech, Stow e Wall System na cozinha, além do Wall System no closet, reforçando funcionalidade, organização e sofisticação estética.

"Existe uma sintonia muito natural entre o nível de personalização que buscamos em cada projeto e a excelência da Ornare nos detalhes, acabamentos e execução. O trabalho da marca permite criar espaços com identidade própria, pensados de forma muito individual para cada cliente", afirma o arquiteto.

A participação da marca na CASACOR também é marcada por reconhecimentos recentes. Em 2024, o loft "Nosso Próprio Tempo", assinado por Cacau Ribeiro com mobiliário Ornare, recebeu o Prêmio VEJA SP de Melhor Ambiente na categoria suíte. Já em 2023, o ambiente "Estúdio Bereshít", de Bárbara Dundes, foi eleito o melhor estúdio da edição e estampou a capa da Veja São Paulo.

Com essas parcerias, Ornare reafirma seu compromisso com o design autoral, a inovação tecnológica e o desenvolvimento de soluções que unem sofisticação, funcionalidade e durabilidade.

Serviço

Local: Casarões Históricos do Parque da Água Branca

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca, São Paulo – SP

Período: 02 de junho a 09 de agosto de 2026

Horários:

Terça a sexta: 14h às 22h

Sábado: 12h às 22h

Domingo: 12h às 19h

Site da CASACOR: https://casacor.abril.com.br/pt-BR/mostras/sao-paulo-2026

Site da Ornare: https://www.ornare.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003174/Ornare.jpg

FONTE Ornare