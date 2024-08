NINGBO, China,, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 6 de agosto de 2024, a Osda Solar tem a honra de ser reconhecida como "Melhor marca FV" no Brasil para 2024 pela EUPD Research. O prêmio Melhor marca FV é concedido após uma avaliação imparcial e rigorosa do desempenho das empresas líderes em regiões específicas usando os modelos superiores da EUPD Research, que é amplamente reconhecido pelos clientes. Essa honra significa a excelente reputação da Osda Solar no setor fotovoltaico, conquistando total confiança e afirmação de clientes e parceiros de negócios por sua confiabilidade do produto a longo prazo, atendimento ao cliente localizado, reconhecimento e influência global da marca.

Osda Solar vence o Prêmio anual de melhor marca FV 2024

A EUPD Research realizou pesquisas aprofundadas entre quase uma centena de empresas de instalação fotovoltaica e usuários finais no Brasil, selecionando empresas que se destacam em reconhecimento de marca, satisfação do cliente, escolha do cliente e faixa de distribuição para premiar a "Melhor marca FV".

A Osda Solar se destacou pela busca incansável pela qualidade do produto e pelo investimento contínuo em inovação tecnológica. Seus módulos de alta eficiência da série Osda N são favorecidos globalmente por seu desempenho excepcional, confiabilidade durante toda a vida útil e eficiência de conversão de módulos superior a 23%. Além disso, a Osda Solar cultiva o mercado internacional há muitos anos, conquistando a confiança de clientes globais.

Este ano, a Osda Solar foi listada como empresa Bloomberg Global PV Tier 1. Esses prêmios destacam o status significativo da empresa no setor fotovoltaico e motivam a Osda Solar a continuar inovando e buscando a excelência para atender às demandas globais dos clientes.

Olhando para o futuro, a Osda Solar continuará a aderir à filosofia de "desenvolvimento orientado para a inovação, a qualidade constrói a marca", concentrando-se nas necessidades dos clientes para melhorar constantemente os produtos e serviços, proporcionando aos clientes soluções de energia mais eficientes, ecológicas e sustentáveis. Acreditamos que a Osda Solar alcançará mais sucesso em seu desenvolvimento futuro e fará maiores contribuições para o avanço da indústria global de energia renovável.

Sobre a Osda Solar

Fundada em 2009, com mais de 15 anos de liderança na fabricação fotovoltaica, estabeleceu escritórios no exterior em mais de dez países e regiões, com operações em quase 100 países e regiões em todo o mundo, garantindo uma entrega global perfeita. O layout do produto inclui células solares, módulos fotovoltaicos, inversores de armazenamento, sistemas integrados de armazenamento de energia, sistemas abrangentes de gerenciamento de energia e soluções inteligentes integradas de energia. Com capacidade de 12GW para módulos fotovoltaicos, 12GW para células solares e capacidade de 3GWh para equipamentos de armazenamento fotovoltaico. www.osdasol.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2477293/Osda_Solar_Wins_Annual_TOP_PV_Brand.jpg

FONTE Osda Solar