Outlier Ventures e Morgan Creek Digital Partner lançam programa de aceleração LATAM Base Camp

A Outlier Ventures anunciou hoje uma parceria estratégica com a Morgan Creek Digital para lançar o primeiro programa de aceleração LATAM Base Camp.

O LATAM Base Camp é o programa inaugural de aceleração da Outlier Ventures dedicado à parceria com startups Web3 na América Latina, criando soluções inovadoras que abordam os desafios existentes, ajudando a impulsionar o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis na região.

O programa de aceleração virtual de 12 semanas incluirá workshops com especialistas no assunto da Outlier Ventures e da Morgan Creek Digital, bem como orientação de especialistas do setor.

As inscrições estão abertas hoje com o programa a partir de setembro de 2024.

LONDRES, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Outlier Ventures, principal aceleradora global da Web3, anunciou uma nova parceria estratégica com a Morgan Creek Digital, para lançar seu primeiro programa de aceleração na região da América Latina (LATAM). A Morgan Creek Digital apoiará o programa como Venture Partner, com equipes escolhidas recebendo um investimento de capital de até US$ 200 mil, além de mentoria durante todo o programa. O programa visa identificar e apoiar as melhores e mais brilhantes startups de tecnologia Web3 em toda a América Latina, refletindo o compromisso conjunto da Outlier Ventures e da Morgan Creek Digital de promover o crescimento empreendedor e a inovação tecnológica em mercados emergentes. O programa virtual começará em setembro e durará 12 semanas. O programa será executado em inglês com suporte em espanhol e português.

Nos últimos anos, o ecossistema Web3 na América Latina passou por uma transformação significativa, marcada por rápidos avanços e crescente adoção da tecnologia blockchain. A Outlier Ventures está lançando o programa de aceleração LATAM Base Camp para apoiar especificamente um grupo das melhores startups Web3 da região. Com as inscrições abertas hoje, a Outlier Ventures e a Morgan Creek Digital estão buscando identificar e colaborar com startups que desenvolvam soluções destinadas a impulsionar a inovação tecnológica e financeira em toda a América Latina.

"Estamos entusiasmados em lançar nosso primeiro programa de aceleração na América Latina em parceria com a Morgan Creek Digital", disse Benjamin Meyer, diretor de crescimento da Outlier Ventures. "A região LATAM está repleta de espírito empreendedor e inovação, e estamos entusiasmados em apoiar e dimensionar a próxima geração de líderes de tecnologia Web3. Vimos em primeira mão os incríveis fundadores da LATAM que já estão em nosso portfólio e estamos empolgados em nos concentrar em um programa especificamente para a região, à medida que continuamos a ajudar a construir ecossistemas Web3 globalmente. Com a Morgan Creek Digital como nossa parceira, estamos confiantes de que será um enorme sucesso."

O programa de aceleração LATAM Base Camp oferecerá às startups selecionadas acesso a um programa abrangente que inclui orientação personalizada de especialistas do setor e oportunidades de networking com investidores. As equipes receberão apoio da equipe interna de especialistas da Outlier Ventures em seu roteiro de produtos, construção de comunidades, estruturação de entidades e suporte estratégico para navegar pelas complexidades de escalar um negócio no setor Web3.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Outlier Ventures para ajudar a apoiar seu primeiro programa acelerador LATAM Base Camp. Tendo colaborado com sucesso para ajudar a apoiar algumas startups incríveis, estamos entusiasmados em aprofundar nossa parceria e desenvolver um programa de aceleração projetado especificamente para apoiar os fundadores da Web3 na América Latina que estão impulsionando a inovação e enfrentando desafios e oportunidades regionais ", disse Mark Yusko, sócio gerente da Morgan Creek Digital. "À medida que o ecossistema de startups Web3 da América Latina continua a evoluir e amadurecer a um ritmo incrível, estamos ansiosos para o início deste programa e para apoiar o grupo ao longo de sua jornada."

Os programas da Outlier Ventures vêm acelerando as startups Web3 desde 2014, com um portfólio de mais de 300 startups de diversas regiões do mundo. Os ex-participantes da LATAM incluem a Sati, a Takenos, a Drex e a Tropykus, juntamente com a Capa, que recentemente garantiu um financiamento pré-semente de US$ 1,5 Milhão com um investimento da Morgan Creek Digital. A Outlier Ventures também lançará um programa de aceleração na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) ainda este ano.

Startups interessadas podem encontrar mais informações e se inscrever em https://outlierventures.io/

Fundada em 2014, a Outlier Ventures é uma aceleradora líder global da Web3 com uma reputação reconhecida como a principal autoridade para fundadores, investidores e parceiros da Web3. Com um portfólio de mais de 300 startups de todas as regiões do mundo em seu programa de aceleração Base Camp e consultoria de lançamento de token Ascent, a Outlier Ventures ajudou a arrecadar mais de US$ 350 milhões em financiamento inicial em seus vários programas de aceleração. O portfólio da Outlier Ventures inclui empresas líderes da Web3, incluindo a empresa de portfólio da Morgan Creek Digital, Swipelux, juntamente com a Biconomy, Boson Protocol, Brave, Cheqd, Cudos, DIA Data, Fetch.ai, IOTA, Ocean Protocol, Root Network e XAI.

A Outlier Ventures faz parceria com líderes globais de protocolo da indústria, incluindo a Aptos, Filecoin/IPFS, Hedera, NEAR, Polkadot, Polygon e Wormhole, juntamente com grandes marcas globais para projetar programas sob medida por sua equipe de especialistas que ajudam a refinar a estratégia de negócios, o ajuste do mercado de produtos, o crescimento da comunidade, o design e a governança de tokens, bem como as redes de investidores e mentores.

A Morgan Creek Digital foi formada em 2018 para se concentrar principalmente em investimentos de capital de risco em inovação digital. A Morgan Creek Digital implantou mais de US$ 400 milhões em fundos e SPVs anteriores e ganhou reputação como líder de pensamento no espaço de inovação digital. Liderada pelos sócios Mark Yusko, Sachin Jaitly e Xavier Segura, a equipe da Morgan Creek Digital traz décadas de experiência como empreendedores, executivos e investidores em empresas de tecnologia, com foco em inteligência artificial, tecnologia blockchain, infraestrutura de computação/chips e big data. A Morgan Creek Digital investirá capital por meio de uma estratégia inclusiva que busca apoiar um grupo diversificado de fundadores.

