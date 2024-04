Pacto intensifica estratégias de sustentabilidade e contra crimes financeiros

FEBRABAN, ABRACAM, ABBC e ABBI firmam compromisso em ESG e ilícitos

SÃO PAULO, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Quatro das maiores entidades representativas de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional divulgaram um pacto de maior sinergia e alinhamento entre suas ações em prol da sustentabilidade, da promoção da cidadania financeira e do combate a crimes como fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

Representantes da ABRACAM, FEBRABAN, ABBC e ABBI após anúncio do pacto

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM), a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e a Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI) anunciaram o compromisso durante a 7ª edição do Compliance & Business Day ABRACAM, em 10 de abril de 2024. As entidades foram representadas, respectivamente, por seus presidentes Isaac Sidney, Kelly Gallego Massaro, Silvia Scorsato, e pelo vice-presidente Ricardo Mourão.

"A partir da grande convergência e sinergia que já existe entre as quatro entidades de classe, o pacto alinha nossas ações isoladas ou conjuntas pela segurança do sistema financeiro e para a evolução de nossa sociedade", disse Massaro, da ABRACAM. "A colaboração entre nossas entidades é fundamental para aumentar a eficácia das medidas de combate a crimes financeiros e de promoção da cidadania financeira."

O compromisso mútuo atende às recomendações de reguladores nacionais e organismos internacionais — incluindo o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) e o G20 — de reforçar a colaboração entre as entidades representativas das instituições financeiras para detecção e prevenção de crimes, em prol das medidas compliance e de atenção a questões ambientais, sociais e de governança (ESG) no setor financeiro.

"Vemos com bastante relevância o pacto entre as associações de classe no sentido de buscar permanente aderência às recomendações do GAFI que orientam todos os sistemas obrigados a melhor cumprirem seu papel na luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação das armas de destruição em massa", afirmou Ricardo Liáo, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), durante o evento.

As principais medidas do pacto envolvem:

Autorregulação para incorporação das melhores práticas internacionais, com qualificação e certificação dos profissionais que atuam no mercado;

Promoção da cidadania financeira na sociedade brasileira por meio de inclusão e educação;

Assimilação de práticas de identificação de impacto socioambiental nas análises de risco, operações e processos decisórios das instituições financeiras;

Aferição dos riscos diretos e indiretos derivados de mudanças climáticas envolvidos nas operações das instituições financeiras;

Disseminação de conceitos de sustentabilidade — entre profissionais das instituições financeiras, seus clientes, parceiros e fornecedores — para avanço das habilidades analíticas e fortalecimento contínuo da cultura corporativa ética e de responsabilidade socioambiental;

Divulgação de informações transparentes e consistentes sobre as práticas de sustentabilidade adotadas pelas instituições financeiras.

A rede de comunicação já mantida entre as entidades ajudará não somente a identificar novas técnicas de fraude e tendências criminosas, como também a troca de informações para que as práticas mais eficazes de prevenção sejam adotadas por um número crescente de instituições.

Para mais informações, entre em contato com [email protected] ou 11 31134040

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2396353/Picture031.jpg

FONTE ABRACAM