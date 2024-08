Pagamentos usando celular como maquininha podem reduzir custos operacionais

Nova forma de pagamento elimina necessidade de investimento em máquinas ao transformar smartphones em terminais de pagamento

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com uma pesquisa feita pela Zoop, fintech líder em tecnologia para finanças embarcadas no Brasil, o Tap To Pay, tecnologia que transforma smartphones em terminais de pagamento, pode reduzir os custos operacionais consideravelmente em comparação com os métodos tradicionais. Com essa funcionalidade, os consumidores podem efetuar transações simplesmente aproximando seus cartões ou qualquer dispositivo NFC, como aparelhos de celular e smartwatchs, tornando as compras mais rápidas e convenientes.

Estas reduções são possíveis porque, usando o celular para efetuar os pagamentos, elimina-se as despesas associadas aos métodos convencionais, incluindo custos com bobinas de papel, gastos logísticos, taxas de perda e substituição de equipamentos, além dos custos de manutenção.

"O Tap to Pay representa uma mudança de paradigma no setor de pagamentos. A Zoop desenvolveu a primeira tecnologia white-label do mercado para o Nubank. A solução pode ser integrada em qualquer aplicativo, com todas as certificações necessárias e com split de pagamentos. Ou seja, o que oferecemos aos clientes é toda a infraestrutura necessária para desenvolver as soluções de pagamento de forma personalizada, com a própria identidade visual, e a possibilidade de fazer a divisão automática, entre estabelecimentos, profissionais ou qualquer outra pessoa ou empresa, do valor recebido em uma venda", destaca Patrícia Esteves, VP de Vendas e Marketing da Zoop.

Para os consumidores, o Tap to Pay proporciona uma experiência consistente. A tela exibida mostra o valor cobrado, o nome do comerciante e instruções para o pagamento, aumentando a transparência na transação. Patrícia destaca ainda outras três grandes vantagens para os negócios.

1. Agilidade na implantação

A eficiência na implementação permite que as empresas iniciem suas operações rapidamente, aproveitando certificações pré-existentes e integrações simplificadas. Isso possibilita que os negócios foquem em seu crescimento, sem se preocupar com complexidades técnicas ou regulatórias.

2. Flexibilidade e praticidade

Com a capacidade de processar pagamentos móveis em qualquer lugar, as empresas podem expandir suas operações para diversos ambientes, como feiras, eventos e atendimentos domiciliares. Essa mobilidade também simplifica a logística, eliminando a necessidade de equipamentos volumosos.

3. Integração com outros serviços

A integração com ferramentas de gestão e a sincronização com sistemas contábeis e ERP otimizam a administração do negócio. Isso permite que as empresas tomem decisões mais informadas, baseadas em dados atualizados em tempo real, identificando tendências de mercado e gerenciando recursos de forma mais eficaz. Essas características combinadas tornam as soluções tecnológicas modernas essenciais para negócios que buscam eficiência, flexibilidade e crescimento sustentável no mercado atual.

Sobre a Zoop

A Zoop é líder em tecnologia para embedded finance no Brasil. Fundada em 2013, a missão da startup é democratizar o acesso aos serviços financeiros e auxiliar as empresas em suas jornadas de crescimento. Estão no portfólio da empresa mais de 550 clientes, como Elo7, Food to Save, iFood, Invisalign, Infracommerce, Nubank, OLX, Sympla e Wework. Atualmente, possui as soluções Zoop Payments, ambiente omnichannel para pagamentos, e Zoop Banking, que possibilita a seus clientes, oferecerem conta digital e cartão pré-pago de suas marcas, além disso, desenvolveu a primeira solução de 'tap to pay' white-label do Brasil. Este ano, conquistou a 16ª posição no Ranking Exame Negócios em Expansão, premiada na categoria de R$ 150 a R$ 300 milhões em faturamento no ano de 2023.

