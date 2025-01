Pager Health lança ReallyWell℠: uma revolução no bem-estar e na prevenção de saúde

Tecnologia de ponta e inteligência artificial transformam o cuidado de saúde corporativo em uma experiência personalizada e eficiente

SÃO PAULO, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Pager Health, reconhecida pela inovação no setor de saúde, lança ReallyWell℠, sua solução de bem-estar e prevenção, marcando um novo padrão para o gerenciamento proativo da saúde. Combinando inteligência artificial de última geração, suporte clínico personalizado e critérios avançados de navegação, a solução transforma a experiência tradicional de bem-estar em um modelo altamente eficiente e centrado no usuário.

Com o início nas operações no Brasil, a Pager Health assume o compromisso de transformar o setor corporativo de saúde. Estudos recentes revelaram que os beneficiários estão buscando um relacionamento mais robusto e personalizado com suas operadoras de saúde, o que reforça o valor da ReallyWell℠ como uma solução estratégica e diferenciada.

De acordo com Patrícia Andreello, Vice-Presidente Regional de Vendas da Pager Health, "a ReallyWell℠ já está disponível para empresas que desejam conquistar sustentabilidade financeira, excelência no atendimento e lealdade de seus beneficiários, assim preparadas para o futuro.

Com a integração de insights gerados por IA generativa, a ReallyWell℠ oferece às empresas uma ferramenta que otimiza a gestão da saúde de suas equipes. A plataforma conecta colaboradores a um time clínico qualificado, capaz de ativar intervenções precoces e específicas, assim que identificados problemas médicos. Essa abordagem reduz custos, elimina atrasos no atendimento e melhora a satisfação dos usuários. Além disso, as configurações são customizáveis, permitindo que as organizações adaptem o serviço às suas metas específicas.

"A navegação de cuidados é simples e acessível, utilizando uma abordagem digital omnicanal que prioriza os usuários onde quer que eles estejam, por meio de suas ferramentas preferidas", destaca Andreello. "Essa solução orienta cada pessoa para o atendimento certo, no momento e no lugar ideais".

A ReallyWell℠ combina inteligência artificial com pontos de contato humano, garantindo uma experiência de cuidado eficiente e empática. Os serviços virtuais sob demanda e a tecnologia integrativa permitem que as empresas conectem suas equipes a um ecossistema de saúde robusto e inovador.

