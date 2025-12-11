Panasonic avança no território premium com lançamentos que unem inovação japonesa, performance e design sofisticado

Marca entra no segmento de lava e seca com a MaxWash Front Load 13 kg e reforça presença no mercado de refrigeradores premium com o UniqGlass Max

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um cenário de consumo mais racional e seletivo, o brasileiro tem direcionado suas escolhas para produtos que combinam tecnologia, design e durabilidade. Esse novo comportamento impulsiona o segmento de eletrodomésticos premium, que cresce acima da média do setor e reflete uma mudança na forma como o consumidor enxerga valor: menos volume, mais qualidade e confiança.

MaxWash Front Load

Segundo a Eletros, o setor de eletroeletrônicos no Brasil registrou 117,7 milhões de aparelhos vendidos em 2024, um avanço de 29% em relação a 2023, o melhor desempenho da última década. No primeiro semestre de 2024, as vendas já haviam apresentado alta de 34%, com cerca de 51,5 milhões de unidades comercializadas.

De olho nesse movimento, a Panasonic escolheu o bimestre mais forte do varejo, entre Black Friday e Natal, para anunciar dois produtos estratégicos de seu portfólio premium: a lava e seca MaxWash Front Load 13 kg e o refrigerador UniqGlass Max, ambos com foco em tecnologia de ponta, desempenho superior e design sofisticado.

A ofensiva da Panasonic no mercado premium

Com mais de 100 anos de história global e presença consolidada no Brasil, a Panasonic parte de um ativo essencial para competir no mercado de alto padrão: a confiança da marca.

A empresa aposta em seu legado de inovação japonesa e em um plano que prevê 20 novos produtos até meados de 2026, consolidando sua presença em categorias premium e fortalecendo a percepção de qualidade e durabilidade.

"Os novos MaxWash e UniqGlass Max materializam o reposicionamento iniciado em 2024, com o objetivo de ampliar o desejo pela marca e reforçar seus pilares de tecnologia, design e qualidade, atributos que há mais de 100 anos definem a essência da Panasonic, referência mundial em inovação japonesa. Tenho repetido isso com frequência: o maior desafio de um reposicionamento é transformá-lo em algo perceptível ao consumidor, por meio de produtos e soluções reais. Tenho convicção de que estamos no caminho certo com esses lançamentos, que se somam a outras inovações recentes, como o Nanocare, único secador capaz de secar e hidratar ao mesmo tempo, reforçando a presença da Panasonic em categorias premium e de alto valor agregado", destaca Caio Marques, diretor de Marketing e Produtos da Panasonic Brasil.

Mais do que ampliar o portfólio, a estratégia marca o avanço da Panasonic em um território de alto valor agregado, pensado para um consumidor que é movido pela inovação. Um público que valoriza desempenho superior, design sofisticado e soluções inteligentes que se integram ao seu estilo de vida, moderno, minimalista e altamente conectado. Para esse entusiasta de tecnologia, praticidade, confiabilidade e a engenharia japonesa não são diferenciais: são pré-requisitos. E é exatamente essa combinação que a Panasonic entrega há mais de um século.

Panasonic estreia na categoria de lava e seca com a MaxWash Front Load 13 kg

De olho em um mercado em forte expansão, que cresceu 37% em unidades vendidas em 2024, segundo levantamento da GfK, a Panasonic anuncia o lançamento da lava e seca MaxWash Front Load 13 kg. O produto chega para atender um público que busca praticidade, desempenho e design premium em um único equipamento.

O modelo conta com 14 ciclos de lavagem, incluindo opções específicas para tecidos delicados e rotinas familiares intensas. Entre os principais diferenciais estão:

Design premium, com acabamento em titânio, painel touch e detalhes em preto;

Ciclo rápido, que reduz o tempo de lavagem em até 40%, mantendo a eficiência;

Função Vapor + Antialérgico, que elimina 99,99% das bactérias e alérgenos;

Motor Inverter silencioso e durável, com menor consumo de energia e vibração;

Ciclo de desodorização 100% vapor, que remove odores sem uso de detergente;

Capacidade de 13 kg para lavar e 8 kg para secar, em corpo compacto de 60 cm, ideal para apartamentos e espaços reduzidos.

A MaxWash Front Load 13 kg já está disponível no site oficial da Panasonic e em varejistas premium, com preço sugerido de R$ 3.999,00.

UniqGlass Max reforça presença da Panasonic no segmento de refrigeradores premium

Complementando a expansão do portfólio, a Panasonic apresenta o UniqGlass Max, novo refrigerador French Door da marca, com 618 litros de capacidade e foco em tecnologia, elegância e eficiência.

O modelo amplia a linha UniqGlass, lançada em julho de 2025, e consolida o retorno da marca ao segmento de refrigeradores de alto padrão no Brasil.

Entre os principais diferenciais do modelo estão tecnologias exclusivas voltadas à preservação de alimentos e praticidade na rotina:

Prime Freeze: sistema que reúne três funções inteligentes voltadas à preservação de alimentos e bebidas:

Rapid Freezing: promove o congelamento até 5x mais rápido, preservando textura, sabor e nutrientes;

Quick Cooling: resfria pratos e sobremesas em apenas 15 minutos, ideal para o pós-preparo;

Cool Down: resfria papinhas, mamadeiras ou bebidas em 5 minutos, oferecendo mais praticidade no dia a dia.

Prime Fresh: gavetas com controle de temperatura independentes que mantêm carnes e peixes frescos por até 7 dias;

Wine Rack: espaço dedicado para vinhos e bebidas;

Easy Touch Panel: painel intuitivo com acabamento premium.

O UniqGlass Max (DB99) já está disponível no site oficial da Panasonic e em varejistas premium de todo o país. Preço sugerido: R$ 26.999,00

