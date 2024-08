Panasonic é a nova patrocinadora do Viapol Vôlei São José

Por meio da categoria de Pilhas, a marca leva sua energia com mais performance e qualidade para dentro das quadras

SÃO PAULO, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Panasonic anuncia sua parceria como patrocinadora do Viapol Vôlei São José, equipe masculina de destaque no vôlei nacional, para a temporada 2024/25. No último dia 30 de julho, ocorreu a apresentação oficial do novo uniforme do time com a logomarca da empresa em posição de destaque. A nova patrocinadora passa a ser exibida na parte da frente da camiseta do time, simbolizando o compromisso da empresa com a sociedade através do esporte e com a comunidade local da cidade onde está a única fábrica de pilhas alcalinas da América Latina, São José dos Campos – SP.

O mascote da divisão de Pilhas da Panasonic, conhecido como Panasonic Leo, marcará presença nos jogos do time, reforçando ainda mais energia, inovação e disposição dentro e fora das quadras, intensificando a conexão entre os jogadores e torcida.

"A parceria com o Viapol Vôlei São José é uma excelente oportunidade para a Panasonic, e nossa categoria de Pilhas, não apenas expandir a presença no esporte, mas também para reforçar o compromisso com a cidade de São José dos Campos, onde fica localizada nossa fábrica de Pilhas. Estamos entusiasmados em apoiar uma equipe tão talentosa e renomada no vôlei nacional. Esperamos contribuir para o sucesso contínuo do Viapol Vôlei São José", comenta Luciano Lima, Gerente de Marketing de Pilhas da Panasonic do Brasil.

Rodrigo Moraes "Canhoto", Presidente do Viapol Vôlei São José, comenta sobre a nova parceria. "É um prazer termos a Panasonic como nossa nova patrocinadora. Estamos animados para alcançar novas conquistas juntos! A chegada da Panasonic traz uma energia vibrante que combina muito com nossos atletas!"

A Panasonic reafirma seu compromisso com a inovação, qualidade e responsabilidade social, valores que são refletidos tanto em seus produtos quanto em suas iniciativas socioambientais. Essa parceria pretende trazer benefícios mútuos, fortalecendo ainda mais a presença da Panasonic na comunidade local e no cenário esportivo brasileiro.

Sobre o Grupo Panasonic

Fundado em 1918 e, hoje, referência global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para eletrodomésticos, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia em todo o mundo, o Grupo Panasonic mudou para um sistema de empresa operacional em 1º de abril de 2022, com a Panasonic Holdings Corporation servindo como uma holding e oito empresas posicionadas sob seu guarda-chuva. O grupo reportou vendas líquidas consolidadas de 54 bilhões de dólares* ou 8.496,4 bilhões de ienes para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024 (abril/2023 a março/2024).

Para saber mais sobre o Grupo Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/

*Cotação do dia 13/05/2023.

