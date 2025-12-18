Parceria B3 e Infocar fortalece distribuição de informações do SNG para o setor automotivo

A ação conjunta das empresas tem como objetivo ampliar o acesso às informações do Sistema Nacional de Gravames (SNG), trazendo agilidade, segurança e confiabilidade para companhias de laudos e vistorias no mercado automotivo

SÃO PAULO , 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Infocar Tecnologia, empresa referência em soluções de tecnologia voltadas ao mercado automotivo, anuncia sua parceria com a B3, a bolsa do Brasil para ampliar a distribuição das informações do Sistema Nacional de Gravames (SNG) às empresas de laudos e vistorias de todo o país.

Com a integração entre Infocar e B3, as empresas do segmento passam a contar com acesso ainda mais ágil, seguro e padronizado às informações essenciais do SNG, contribuindo para processos de análise, inspeção, auditoria e emissão de laudos com maior precisão e confiabilidade.

"A parceria entre a B3 e a Infocar representa um avanço estratégico na distribuição de informações do Sistema Nacional de Gravames (SNG) para o setor automotivo. Com isso, bolsa do Brasil amplia o portfólio de clientes e aprimora processos de vistorias, compra e venda de veículos e cobrança. Nosso objetivo é ampliar a transparência e a acessibilidade na consulta de restrições financeiras, beneficiando diretamente hubs de dados veiculares, escritórios de cobrança, locadoras, lojas e concessionárias, além de seguradoras." diz Bruno Saldanha, gerente de novos negócios na B3.

Segundo a Infocar, o movimento consolida sua missão de transformar dados em inteligência para o mercado automotivo. Para Viviane Natalia, Diretora de Operações da Infocar, a colaboração com a B3 fortalece toda a cadeia ao oferecer às empresas de vistoria acesso rápido e de alta qualidade às informações que sustentam decisões no dia a dia.

A iniciativa também contribui para elevar a qualidade dos laudos emitidos, apoiando empresas de inspeção na prevenção de fraudes, na conformidade com órgãos reguladores e na garantia de uma experiência segura para consumidores, lojistas e concessionárias.

A Infocar e a B3 seguem trabalhando de forma conjunta para expandir novas soluções e aprimorar o fluxo de informações, fortalecendo o mercado automotivo brasileiro.

