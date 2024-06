Parceria entre Ambipar e Klabin alcança 99,8% de reaproveitamento de resíduos em planta no Paraná

Implantação da Central de Valorização de Resíduos no complexo industrial de Ortigueira evitou a destinação de lixo para aterros

SÃO PAULO, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Ambipar, multinacional líder em gestão ambiental, segue avançando na missão de descarbonização e fortalecimento da economia circular no Brasil, por meio da valorização e reaproveitamento de resíduos que, até então, seriam destinados a aterros, impactando negativamente o meio ambiente e as pessoas. Atualmente, apenas 4% do lixo gerado no Brasil é reciclado.

Nos últimos dias, a Ambipar anunciou a assinatura de novos contratos com foco em economia circular, contribuindo para a melhoria dos indicadores de sustentabilidade de importantes setores da economia brasileira.

O projeto desenvolvido junto à Klabin, na planta de Ortigueira (Projeto Puma II), localizada no Paraná, é um dos cases de destaque. A implantação da Central de Valorização de Resíduos (CVR), realizada há pouco mais de um ano, permitiu à Klabin alcançar índices de 99,8% no processo de valorização de resíduos, evitando destinação para aterros.

Impacto social

Em parceria com a Klabin, a Ambipar também capacitou cooperativas de Telêmaco Borba, no Paraná, para a reciclagem de vidro. Durante o período, foram coletadas mais de 350 toneladas do material, que seriam enviados para aterros e agora terão a destinação correta, por meio da economia circular.

Com a ação, iniciada em fevereiro de 2023, as cooperativas registraram um aumento de 93% no faturamento relacionado ao vidro, demonstrando o potencial de transformação social da reciclagem.

FONTE Ambipar