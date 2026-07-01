Parceria entre Flowinvest e Piunti Records impulsiona mercado de royalties musicais no Brasil

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01 jul, 2026, 13:10 GMT

SAO PAULO, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Flowinvest e a Piunti Records anunciam uma parceria estratégica para aquisição e estruturação de catálogos musicais no Brasil, conectando o mercado financeiro à indústria do entretenimento em um modelo ainda pouco explorado no país.

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Na operação, a Piunti Records ficará responsável pela prospecção, negociação e relacionamento com artistas, compositores e detentores de direitos. Já a Flowinvest, com mais de uma década de atuação no entretenimento e cerca de R$ 2 bilhões movimentados em operações, responderá pela estruturação financeira, análise de risco e viabilização dos investimentos.

O projeto contará com um fundo internacional, ampliando a capacidade de investimento em um segmento em expansão no Brasil.

A estratégia prevê a aquisição de participações em catálogos com histórico de geração de receitas, abrangendo sertanejo, gospel e outros gêneros de relevância comercial e cultural. Os investimentos envolvem royalties de streaming, execuções públicas, licenciamentos e plataformas digitais.

Segundo Marcos Carlesse, head de entretenimento da Flowinvest, o Brasil possui um mercado relevante, mas ainda pouco estruturado financeiramente. "Existe uma oportunidade importante de organizar esses fluxos e criar uma nova classe de ativos conectada ao entretenimento e à economia criativa."

Para Piunti, a parceria representa um avanço na profissionalização e valorização da música no país. "A música passa a ser enxergada também como um ativo estratégico, capaz de gerar valor de longo prazo para artistas, investidores e para toda a cadeia do entretenimento", afirma.  

O movimento acompanha uma tendência internacional de investimentos em direitos autorais e catálogos musicais como ativos de receitas recorrentes e a longo prazo.

Contato: Renan Barcellos
E-mail: [email protected]
Telefone: (19) 99176-1014

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