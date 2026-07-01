Parceria entre Novo Nordisk e AS Medicamentos resulta no lançamento da NovoCare Farmácia, plataforma para compras online de medicamentos para obesidade e diabetes

Disponível em todo o Brasil, a iniciativa passa a integrar o ecossistema NovoCare de cuidado integral ao paciente

Com o lançamento da iniciativa exclusiva para o mercado brasileiro, a Novo Nordisk reforça seu compromisso com sua estratégia centrada no paciente

NovoCare integra informação de qualidade, acesso responsável a medicamentos e suporte contínuo ao paciente em um único local

SÃO PAULO, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Novo Nordisk, líder global em saúde, firma parceria com a AS Medicamentos para o lançamento de uma plataforma de venda online de medicamentos como Ozempic®, Wegovy® e Rybelsus®. Disponível em todo o Brasil, a iniciativa recebeu o nome de NovoCare Farmácia e tem interface com o ecossistema NovoCare de cuidado integral ao paciente, apoiando em toda a jornada do tratamento de perda de peso e diabetes. Além da compra de medicamentos a preços especiais, a plataforma NovoCare oferece acesso a informações científicas de qualidade, conexão com médicos especialistas e uma série de serviços úteis para cada paciente.

Foto: divulgação Novo Nordisk

O canal NovoCare Farmácia, desenvolvido em parceria com a AS Medicamentos, amplia o acesso a terapias modernas e seguras, sempre mediante prescrição médica e em total conformidade com as exigências regulatórias vigentes. "A proposta do NovoCare Farmácia é olhar para o cuidado de forma integrada, entendendo o paciente como protagonista da jornada. O acesso ao medicamento é apenas uma parte do processo, que precisa ser acompanhado por informações confiáveis e suporte especializado ao longo do tratamento", destaca Natalia Ortiz, diretora sênior de Marketing da área Cardiometabólica da Novo Nordisk.

Com o lançamento da iniciativa exclusiva para o Brasil, a Novo Nordisk consolida o NovoCare como uma plataforma que conecta diferentes soluções em um único ecossistema de cuidado. O canal nasce para complementar os parceiros comerciais já existentes, como redes de farmácias, distribuidores, clínicas e hospitais. "O objetivo é ampliar as opções de acesso seguro e apoiar uma experiência mais completa e integrada para quem convive com doenças crônicas", reforça Natalia Ortiz.

O NovoCare Farmácia permite recompra facilitada para tratamentos de uso contínuo, por meio da criação de uma conta individual que dá acesso ao histórico do paciente e permite novas compras de forma prática. Como parte do compromisso com a segurança e o uso responsável dos medicamentos, as receitas médicas devem ser enviadas diretamente através da plataforma, onde passam por validação online, assegurando a conformidade regulatória e a adequada condução do tratamento.

A plataforma é viabilizada em parceria com a AS Medicamentos, distribuidora responsável por toda a operação da plataforma, desde a comercialização, retenção das receitas e entrega dos medicamentos. Dessa forma, a Novo Nordisk garante uma operação segura, responsável e alinhada às melhores práticas do setor farmacêutico.

Conexão direta com o programa de suporte ao paciente NovoDia

O NovoCare e NovoDia são plataformas complementares e integradas. Dessa forma, as pessoas cadastradas em uma plataforma serão automaticamente contempladas com o cadastro na outra, atuando juntas para apoiar o paciente de forma ampla e contínua.

Assim, os benefícios do NovoCare Farmácia vão além da compra facilitada de medicamentos com preços especiais e entrega para todo o Brasil. As pessoas que adquirirem seu tratamento no NovoCare Farmácia terão total apoio do programa de suporte ao paciente, o NovoDia, com descontos, experiências, serviços e parcerias para ajudar na mudança no estilo de vida.

Ao acessar o NovoDia, os pacientes têm acesso a atendimento online de uma equipe multidisciplinar de especialistas: educadores físicos, nutricionistas, psicólogos e profissionais de enfermagem, além dos descontos disponíveis nas parcerias com empresas referência em alimentação saudável, bem-estar, entre outros.

Política de redução de preços para Wegovy® e Rybelsus®

Com o objetivo de oferecer maior suporte à jornada do paciente tanto no início quanto durante a manutenção do tratamento, a Novo Nordisk desenvolveu novas políticas de preço para Wegovy® e Rybelsus®.

Os consumidores podem adquirir três unidades de Wegovy® (semaglutida injetável 2,4 mg) pagando por apenas duas doses. Para aderir ao combo "Compre 2, leve 3", é necessário que o paciente tenha prescrição médica para três unidades de 2,4 mg de Wegovy®. Dessa forma, a proposta amplia o acesso aos tratamentos, respeitando a prescrição individual e oferecendo desconto superior a 30% no valor total da compra em ambas as estratégias terapêuticas.

Já em relação aos tratamentos para diabetes, para apoiar na compra da semaglutida oral, na compra de duas caixas de qualquer dosagem de Rybelsus® (3 mg, 7 mg ou 14 mg), o custo mensal do tratamento sai por R$ 575,00 (e-commerce) ou R$ 625,00 (em lojas físicas). A condição é por tempo ilimitado.

Para acessar as condições especiais, o paciente deve estar cadastrado no NovoDia, programa de suporte ao paciente da Novo Nordisk, e realizar a compra diretamente no e-commerce ou nas lojas físicas das redes credenciadas.

Sobre o NovoCare: hub de saúde integral

O NovoCare é um hub de saúde integral criado pela Novo Nordisk. Na plataforma, estão reunidas informações para prevenir e gerenciar a jornada de saúde dos pacientes. As pessoas podem navegar por conteúdos relevantes, encontrar ferramentas que facilitam seu dia a dia e conectar-se com o suporte ao paciente. Além disso, o NovoCare conta agora com seu e-shop exclusivo, o NovoCare Farmácia, para que os pacientes adquiram seus medicamentos para sobrepeso, obesidade e diabetes em um canal direto com a Novo Nordisk. O canal de vendas NovoCare Farmácia é operacionalizado em parceria exclusiva com a AS Medicamentos. Acesse e saiba mais www.novocare.com.br.

Sobre o programa de suporte ao paciente NovoDia

O NovoDia é o programa de suporte ao paciente da Novo Nordisk onde são oferecidos benefícios, serviços, conteúdos exclusivos para melhora da qualidade de vida e suporte de uma equipe multidisciplinar de especialistas. Os pacientes têm acesso a preços diferenciados na compra de medicamentos da Novo Nordisk, atendimento online de educadores físicos, nutricionistas, psicólogos e profissionais de enfermagem, além de parcerias com empresas referência em alimentação saudável, bem-estar, entre outros. Para saber mais, acesse: www.programanovodia.com.br.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa global líder em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é promover mudanças para combater doenças crônicas graves, com base em nossa experiência em diabetes. Fazemos isso por meio da inovação científica, ampliando o acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, finalmente, curar doenças. A Novo Nordisk emprega cerca de 68.800 pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em aproximadamente 170 países. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em dois estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002735/Novo_Nordisk.jpg

FONTE Novo Nordisk