Páscoa em Campos do Jordão: CSX Holding une velocidade e tradição com exibição de Lamborghini exclusiva

Iniciativa da CSX Holding, liderada pelo empresário Caio Santomo, une o prestígio do automobilismo de luxo ao cenário do maior ovo de Páscoa do mundo para atrair turistas e investidores à Serra da Mantiqueira.

CAMPOS DO JORDÃO, Brasil, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O feriado de Páscoa em Campos do Jordão ganha este ano um contorno de exclusividade mundial. No coração da Praça Capivari, a exposição de uma Lamborghini roxa e amarela, modelo único na América Latina, posiciona-se estrategicamente em frente ao monumento que pleiteia o título de "maior ovo de Páscoa do mundo" no Guinness World Records.

A ação é uma articulação direta da CSX Holding, conglomerado sob o comando de Caio Santomo. O empresário enxerga no feriado uma oportunidade de elevar a visibilidade do destino paulista, unindo entretenimento familiar ao mercado de luxo. O veículo, uma peça única com rara configuração de cores, simboliza a performance buscada pela holding em suas operações, servindo como um "cartão de visitas" da robustez do grupo. A exibição também celebra a parceria com o piloto Fábio Lemans, patrocinado pela CSX, atraindo um público qualificado para a cidade.

Para além do impacto visual, a iniciativa foca no turismo de experiência. "Nosso papel é entender que o crescimento de uma marca está ligado ao desenvolvimento do ambiente onde ela atua. Trazer ativos exclusivos para a praça pública democratiza o acesso ao luxo e coloca a cidade em evidência nos radares internacionais", afirma Santomo.

O ponto alto da programação ocorre nesta sexta-feira, 03 de abril, com o acionamento do motor da Lamborghini às 14h. O evento contará com a presença do Prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva (Caê), e do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fábio Machado Izar, selando a importância da iniciativa privada no fortalecimento do destino.

A estratégia da CSX Holding na Serra da Mantiqueira é sustentada por uma análise profunda do potencial econômico local, onde Santomo consolidou expertise nas dinâmicas do turismo e mercado imobiliário de alto padrão. Essa visão materializa-se em projetos como o Collina D'Itália, empreendimento da Monte Carlo Incorporadora & Multipropriedade, braço imobiliário da holding. A localização e o conceito do projeto refletem o conhecimento da companhia sobre as demandas de sofisticação que definem a região.

Para a CSX Holding, a exposição funciona como uma vitrine de sua capacidade de articulação, reforçando a imagem da companhia junto a um nicho que transita entre o lazer de luxo e o ambiente de investimentos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949227/Caio_Santomo___CSX_Holding.jpg

FONTE CSX Holding