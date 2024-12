PÁTIO HIGIENÓPOLIS AMPLIA HORÁRIO EM DEZEMBRO

- O pacote de Natal inclui Viagem à Fábrica do Papai Noel, oficina de personalização de cartinhas e promoção Compre-Ganhe -

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A partir de 16 de dezembro, o Shopping Pátio Higienópolis amplia o horário de funcionamento para compras até às 23 horas, incluindo aos finais de semana. Confira a programação completa:

Horário de Lojas

Diariamente das 10h às 23h, até 23 de dezembro

24/12, até às 18h

25/12, das 14h às 20h (opcional)

26/12 a 30/12, das 10h às 22h

31/12, até às 16h

1/1/25: das 14h às 20h (opcional)

Pátio Higienópolis iluminado para as festas de final de ano (Divulgação)

Viagem à Fábrica e Conversa com Papai Noel

Decoração interativa, em que os visitantes embarcam num elevador mágico, desembarcando diretamente na sala de produção de brinquedos. Nesta sala, os pequenos conversam e tiram fotos com Papai Noel. Acima do teto da fábrica, uma árvore de Natal de 30 metros e uma trilha de ursinhos em seus bondinhos voadores são visíveis por todos os pisos do empreendimento.

Até 23/12, de segunda a sexta, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

24/12, até 18h

Oficina de Personalização de Cartinhas para o Papai Noel

Diariamente, incluindo 24/12, das 12h às 18h

Compre-Ganhe

Até 24 de dezembro, clientes Iguatemi One que realizarem compras no Pátio Higienópolis com valor que totalizem a partir de R$ 1 mil são presenteados com um Panettone au Chocolat da Chocolat du Jour. O limite é um panetone por CPF e a troca está sujeita à disponibilidade de estoque. Clientes Cartão XP Visa Infinite têm vantagens exclusivas, como panetone extra. Para participar, basta cadastrar os cupons fiscais com CPF no aplicativo Iguatemi One (escolher Pátio Higienópolis). O regulamento completo pode ser conferido no site https://iguatemi.com.br/patiohigienópolis.

Posto de Troca: Piso Vilaboim, nos mesmos horários de funcionamento do shopping.

O Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis, 618, São Paulo. Para informações, acesse www.iguatemi.com.br/higienópolis e siga @patiohigienopolis nas redes sociais

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2582034/954A0792.jpg

FONTE Pátio Higienópolis