Pátio Higienópolis Apresenta Pop Up Boss Com Coleção Exclusiva Inspirada nas Cores dos Países do Campeonato Mundial De Futebol

A Boss Integra seu estilo e sofisticação à Coleção dos Países, que celebra o orgulho dos torcedores do futebol por suas seleções

SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Nesta quarta-feira, 27 de maio, a Boss entra em campo no Vão Central do Shopping Pátio Higienópolis, com uma pop up exclusiva no Brasil, apresentando a Coleção dos Países, cápsula inédita e inspirada nos times participantes do campeonato mundial de futebol – aliando o amor pelo esporte ao estilo e sofisticação da marca.

Pátio Higienópolis com exposiçao Cores dos Países/Foto Acervo SPH

A coleção exclusiva de fanwear inclui edições especiais da icônica polo BOSS Paddy, além de camisetas e bonés esportivos, todos com opções nas cores e bandeiras nacionais da Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, EUA, França, Itália, México e Portugal.

Segundo a Boss, "cada peça da coleção oferece conforto e liberdade de movimento – seja na hora de pular da cadeira após um gol nos acréscimos, durante viagens para jogos fora de casa ou dividindo as emoções com amigos. Linhas limpas, texturas sofisticadas e detalhes premium elevam o estilo dos dias de jogo a um novo patamar".

A Boss também está presente no piso Vilaboim do Pátio Higienópolis, com sua coleção completa.

Pop up Coleção dos Países, Boss

Exposição e venda de coleção especial em celebração às seleções do campeonato mundial de futebol

Shopping Pátio Higienópolis, Vão Central

Av. Higienópolis 618 (Piso Veiga Filho), São Paulo SP

Até 14 de junho, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Sobre SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS

Inaugurado em outubro de 1999, o. Shopping Pátio Higienópolis é hoje um complexo que reúne cerca de 300 operações, entre vestuário, gastronomia, lazer, serviços, cultura e artes. Integram também o empreendimento a Casa Higienópolis, imóvel do início do século 20, tombado e restaurado pelos seus proprietários, que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes - além do Teatro UOL e áreas com vegetação natural e a céu aberto – como o Boulevard e o Terraço do Pátio. Para informações adicionais, www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis e @patiohigienopolis (redes sociais)

Sobre a BOSS e HUGO BOSS

A BOSS é feita para indivíduos ousados e determinados que vivem a vida segundo seus próprios termos, com paixão, estilo e propósito. As coleções oferecem designs dinâmicos e modernos para aqueles que abraçam quem são plenamente e sem remorso: como seu próprio BOSS. A tradição da marca em alfaiataria, ternos de alto desempenho, roupas casuais, jeans, roupas esportivas e acessórios atendem às necessidades de estilo do consumidor exigente. Fragrâncias, óculos, relógios e roupas infantis licenciados completam a marca. O mundo da BOSS pode ser experimentado em cerca de 500 lojas próprias em todo o mundo. A BOSS é a marca principal da HUGO BOSS, uma das empresas líderes posicionadas no segmento premium do mercado global de vestuário. O grupo oferece coleções em 129 países em mais de 8.000 pontos de venda e online em 74 países através do site hugoboss.com. Com mais de 18.500 funcionários em todo o mundo, a empresa, com sede em Metzingen (Alemanha), registrou vendas de 4,3 bilhões de euros no ano fiscal de 2024. www.hugoboss.com.br/boss

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989088/SpH_Vao_Central_2026.jpg

FONTE Pátio Higienópolis