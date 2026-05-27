Pátio Higienópolis Apresenta Pop Up Boss Com Coleção Exclusiva Inspirada nas Cores dos Países do Campeonato Mundial De Futebol
Notícias fornecidas porPátio Higienópolis
27 mai, 2026, 19:02 GMT
A Boss Integra seu estilo e sofisticação à Coleção dos Países, que celebra o orgulho dos torcedores do futebol por suas seleções
SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Nesta quarta-feira, 27 de maio, a Boss entra em campo no Vão Central do Shopping Pátio Higienópolis, com uma pop up exclusiva no Brasil, apresentando a Coleção dos Países, cápsula inédita e inspirada nos times participantes do campeonato mundial de futebol – aliando o amor pelo esporte ao estilo e sofisticação da marca.
A coleção exclusiva de fanwear inclui edições especiais da icônica polo BOSS Paddy, além de camisetas e bonés esportivos, todos com opções nas cores e bandeiras nacionais da Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, EUA, França, Itália, México e Portugal.
Segundo a Boss, "cada peça da coleção oferece conforto e liberdade de movimento – seja na hora de pular da cadeira após um gol nos acréscimos, durante viagens para jogos fora de casa ou dividindo as emoções com amigos. Linhas limpas, texturas sofisticadas e detalhes premium elevam o estilo dos dias de jogo a um novo patamar".
A Boss também está presente no piso Vilaboim do Pátio Higienópolis, com sua coleção completa.
Pop up Coleção dos Países, Boss
Exposição e venda de coleção especial em celebração às seleções do campeonato mundial de futebol
Shopping Pátio Higienópolis, Vão Central
Av. Higienópolis 618 (Piso Veiga Filho), São Paulo SP
- Até 14 de junho, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h
Sobre SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS
Inaugurado em outubro de 1999, o. Shopping Pátio Higienópolis é hoje um complexo que reúne cerca de 300 operações, entre vestuário, gastronomia, lazer, serviços, cultura e artes. Integram também o empreendimento a Casa Higienópolis, imóvel do início do século 20, tombado e restaurado pelos seus proprietários, que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes - além do Teatro UOL e áreas com vegetação natural e a céu aberto – como o Boulevard e o Terraço do Pátio. Para informações adicionais, www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis e @patiohigienopolis (redes sociais)
Sobre a BOSS e HUGO BOSS
A BOSS é feita para indivíduos ousados e determinados que vivem a vida segundo seus próprios termos, com paixão, estilo e propósito. As coleções oferecem designs dinâmicos e modernos para aqueles que abraçam quem são plenamente e sem remorso: como seu próprio BOSS. A tradição da marca em alfaiataria, ternos de alto desempenho, roupas casuais, jeans, roupas esportivas e acessórios atendem às necessidades de estilo do consumidor exigente. Fragrâncias, óculos, relógios e roupas infantis licenciados completam a marca. O mundo da BOSS pode ser experimentado em cerca de 500 lojas próprias em todo o mundo. A BOSS é a marca principal da HUGO BOSS, uma das empresas líderes posicionadas no segmento premium do mercado global de vestuário. O grupo oferece coleções em 129 países em mais de 8.000 pontos de venda e online em 74 países através do site hugoboss.com. Com mais de 18.500 funcionários em todo o mundo, a empresa, com sede em Metzingen (Alemanha), registrou vendas de 4,3 bilhões de euros no ano fiscal de 2024. www.hugoboss.com.br/boss
INSTAGRAM: instagram.com/boss, FACEBOOK: facebook.com/hugoboss,YOUTUBE: youtube.com/boss, TIKTOK: tiktok.com/@boss
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989088/SpH_Vao_Central_2026.jpg
FONTE Pátio Higienópolis
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