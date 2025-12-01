Pátio Higienópolis inicia campanha Compre-Ganhe para o Natal 2025

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Shopping Pátio Higienópolis Inicia nesta segunda-feira, 1º. de dezembro, a campanha Compre-Ganhe, do Natal 2025. Com R$1.000,00 (um mil reais) em compras, os clientes ganham um panetone com recheio de brigadeiro Pati Piva, de 908g – a campanha é restrita a um panetone por CPF e é válida até 24 dezembro, ou enquanto durar o estoque. Para participar, os clientes devem cadastrar-se no aplicativo Iguatemi One e upload as notas fiscais (com identificação do CPF).

Natal do Pátio Higienópolis

A campanha faz parte ações de Natal do Shopping Pátio Higienópolis para 2025, que este ano celebra "O Mundo Encantado das Histórias de Natal", que compreende uma grande biblioteca cenográfica do Papai Noel, instalada no Vão Central. Toda a decoração reúne mais de 2 mil livros que resgatam clássicos natalinos e conduzem as famílias a uma experiência lúdica e interativa. O Pátio Higienópolis oferece ainda Oficina Infantil "Pinte o Ursinho" e a Conversa com Papai Noel,

Serviço

Compre-Ganhe

Com R$ 1 mil em compras e cadastro no app Iguatemi One , as notas fiscais (também identificadas com CPF) podem ser trocadas por um Panettone Pati Piva de 908 g (1 panetone por CPF). O posto de troca, com detalhamento dos termos da campanha, fica no Piso Pacaembu.

, as notas fiscais (também identificadas com CPF) podem ser trocadas por um de 908 g (1 panetone por CPF). O posto de troca, com detalhamento dos termos da campanha, fica no Piso Pacaembu. Campanha válida até 24 de dezembro, ou enquanto durar o estoque.

Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienópolis, 618 – São Paulo, SP

Horários de funcionamento para dezembro:

De 1 a 16 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 20h. De 16 a 23 de dezembro, das 10h às 23h e domingo, das 10h às 22h

24 de dezembro, das 10h às 18h (Incluindo visitação à decoração, Conversa com Papai Noel e Oficina Infantil).

25 de dezembro de 2025 e 1º.de janeiro de 2026, abertura opcional.

De 26 a 30 de dezembro, das 10h às 22h; 31 de dezembro, das 10h às 16h

Inaugurado em outubro de 1999, ao longo desses 25 anos, se tornou um complexo que reúne compras, gastronomia, lazer, cultura e artes. Hoje, integram o empreendimento a Casa Higienópolis, imóvel do início do século XX tombado e restaurado pelos seus proprietários, que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes - além do Teatro UOL e áreas com vegetação natural e a céu aberto – como o Boulevard e o Terraço. Para mais informações, www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis e @patiohigienopolis (redes sociais).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835408/IMG_4537_2.jpg

FONTE Shopping Pátio Higienópolis