Pele luminosa e firme na estação mais quente: tecnologias estéticas liberadas para o sol

Procedimentos não invasivos e de rápida recuperação oferecem resultados visíveis e seguros para manter a pele saudável e radiante no verão

SAO PAULO, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Você sabia que existem protocolos que permitem realizar procedimentos estéticos com segurança mesmo durante o verão e ainda aproveitar o sol? É possível conquistar firmeza, luminosidade e um glow saudável com tratamentos de rápida recuperação, que não exigem afastamento da rotina nem restrição total ao sol. Entre as tecnologias indicadas para essa época do ano estão o ultrassom micro e macrofocado, a radiofrequência e a hidrodermoabrasão, da MedSystems que atuam em diferentes camadas da pele com resultados visíveis e imediatos.

"Com tecnologias que demandam pouco tempo de recuperação, é possível conquistar uma pele bonita e saudável durante a estação mais quente do ano – e sem precisar abrir mão da rotina", destaca a dermatologista Patrícia Crestani Claro.

A especialista ressalta que lasers ablativos e procedimentos mais agressivos devem ser evitados neste período, já que aumentam o risco de manchas e prolongam a sensibilidade da pele. "O segredo para cuidar da pele no verão é optar por protocolos que não atinjam a epiderme e tenham rápida recuperação", completa.

O ultrassom micro e macrofocado, tecnologia que atua em camadas profundas da pele, é indicado para promover firmeza e luminosidade sem causar danos superficiais. "Esse tipo de procedimento estimula o colágeno em profundidades diferentes sem agredir a epiderme, permitindo exposição solar e recuperação praticamente imediata", explica Patrícia, que faz parte do Grupo Adriana Vilarinho.

Outra tecnologia recomendada é a radiofrequência, indicada para melhorar densidade, qualidade e textura da pele, sendo considerada uma opção segura durante todo o ano. "É um excelente procedimento para melhorar o tônus cutâneo. Alguns pacientes podem apresentar leve vermelhidão após a sessão, mas no dia seguinte a pele já retorna ao normal", afirma.

Segundo a dermatologista, a combinação de tecnologias pode potencializar os resultados. "Ultrassom micro e macrofocado e radiofrequência podem ser realizados no mesmo dia, oferecendo estímulos diferentes e um resultado mais potente", destaca. Em muitos casos, associar esses procedimentos a tratamentos injetáveis prolonga os efeitos e melhora a qualidade global da pele.

Para esta época do ano, a tecnologia de hidrodermoabrasão também ganha destaque. É um tratamento que combina limpeza profunda, esfoliação, extração e hidratação em uma única sessão, utilizando um sistema de vórtice para desobstruir poros e aplicar séruns nutritivos simultaneamente. "O procedimento é seguro, indicado para todos os tipos de pele e promove glow, viço e textura uniforme, podendo ser realizado inclusive antes de eventos e celebrações", comenta a especialista.

Entre as tecnologias de baixo downtime mais indicadas para o verão estão o Ultraformer MPT — ultrassom micro e macrofocado —, o Volnewmer, radiofrequência monopolar e o Hydrafacial, tecnologia de hidrodermoabrasão. Todos são distribuídos pela MedSystems.

Para manter os resultados em casa, a recomendação é investir em uma rotina de skincare bem estruturada, alimentação equilibrada e, quando necessário, suplementação oral. Home devices também podem ser grandes aliados, ajudando na penetração de ativos e no estímulo da musculatura facial.



Sobre o Grupo MedSystems

O Grupo MedSystems (Holding JL Health) é um ecossistema líder em inovação no setor de beleza e bem-estar, que promove o empreendedorismo e a prosperidade na América Latina. Formada pelas empresas MedSystems, BeautySystems, Advance Vision, Aeskins, Vydence Medical, Botoclinic, MedSystems Academy, Beauty Academy e Med Banking, a instituição oferece soluções tecnológicas inovadoras para transformar a vida de pacientes, médicos, profissionais de estética e redes, impulsionando seu crescimento e realização pessoal. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, o Grupo MedSystems conta com mais de 40 equipamentos e produtos tecnológicos de ponta, como a linha Ultraformer, BB Laser Lavieen e Quanta System. O compromisso do Grupo MedSystems é fornecer soluções que geram prosperidade e transformam vidas, consolidando-se como um parceiro essencial para o sucesso e crescimento contínuo de seus clientes, parceiros e colaboradores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842618/Divulga__o.jpg

FONTE Medsystems