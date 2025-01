Perla Global Capital Advisors anuncia joint venture com a Cruise on Land International

LOS ANGELES, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Perla Global Capital Advisors tem o prazer de anunciar a participação na joint venture com a Cruise on Land International, uma empresa internacional totalmente integrada de imóveis, hospitalidade, parques temáticos e entretenimento. O Sr. Wolfgang Castillo, CEO, declarou: "Estamos bem posicionados como uma Marca Global em nosso plano mestre de comunidades de estilo de vida, oferecendo alto valor ao consumidor por preço, conforto e experiência exclusiva em Punta Cana, República Dominicana." Além disso, "nossa expansão global abrange os mercados da América Latina, Caribe, Estados Unidos, Canadá e Europa".

Punta Cana é o segundo destino turístico mais popular da América Latina, com mais visitantes do que qualquer outra cidade da região do Caribe. A área é conhecida por suas praias de areia branca e águas azul-turquesa de frente para o Mar do Caribe. O clima é quente durante a maior parte do ano, especialmente no final do verão e no outono, quando os Trópicos do Norte recebem sua luz solar mais direta.

"Estamos ansiosos para que a Cruise on Land International seja parceira da Joint Venture para criar valor para os acionistas e agregar à economia da República Dominicana, ao mesmo tempo em que injeta uma categoria de estilo de vida de conforto e experiência global", afirmou Fernando Serrano, diretor administrativo e diretor. Além disso, o Sr. Serrano comentou: "a equipe de gerenciamento executivo é visionária, com uma tremenda experiência em construção, design, vendas, entretenimento, aquisição e disposição de ativos".

O Sr. Samuel Losada, Diretor de Crescimento, declarou: "O Sr. Serrano ingressará no Conselho de Administração e também será o Diretor de Estratégia de Mercados de Capitais. Seu compromisso com a excelência e seu histórico notável terão um papel vital."

Sobre a Perla Global Capital Advisors

A Perla Global Capital Advisors é uma empresa mundial de serviços de consultoria bancária de investimento em situações especiais que atende aos mercados dos EUA, Europa, Ásia, América Latina e África, com origem e pesquisa na Austrália, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Cidade do México, Paris e Cingapura.

A Perla Global Capital Advisors fornece aos clientes experiência em trabalho de Consultoria para Formação de Capital de Dívida e Capital, Financiamento Estruturado, Trabalho de Consultoria para Reposição de Ativos, Trabalho de Consultoria para Fusões e Aquisições, Trabalho de Consultoria para Situações Especiais, incluindo reestruturações, cisões, desinvestimentos, Joint Ventures transfronteiriças, Leverage Buyout, Management Buyout, estratégias de defesa para aquisição hostil ou compra amigável de acionistas, eventos de liquidez e estratégia de saída.

