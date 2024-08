Pesquisa aponta que o gerenciamento de riscos prejudica a inovação

A pesquisa Innovation Race da Pure Storage revela que as empresas estão concentradas em mitigar as ameaças em detrimento da inovação e das iniciativas orientadas por IA

SÃO PAULO, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Pure Storage (NYSE: PSTG), pioneira em TI que fornece a tecnologia e os serviços de armazenamento de dados mais avançados do mundo, em parceria com a empresa de pesquisa independente Vanson Bourne, divulgou novo relatório sobre as tendências e os desafios atuais que estão moldando a inovação empresarial global. A pesquisa contou com a participação de 1.500* CIOs e decisores de TI globais contando como avaliam a TI atual em relação aos planos futuros de suas empresas e onde estão as maiores oportunidades e desafios.

A principal conclusão do relatório "The Innovation Race" é que a inteligência artificial é uma ferramenta importante para que a maioria das empresas aumente seus recursos de inovação e permaneça competitiva. Além disso, muitos CIOs e decisores de TI passam muito tempo mitigando riscos, o que afeta o tempo que podem dedicar às iniciativas com foco em inovação.

"Muitas empresas consideram a modernização tão complexa que não sabem por onde começar. No entanto, as descobertas deste estudo dão esperança. As empresas querem reduzir a complexidade de seu patrimônio de TI, sua dívida tecnológica e o tempo gasto no combate a incêndios, para que possam acelerar a inovação, reduzir os riscos, aumentar o sucesso da IA e atingir as metas de sustentabilidade", diz João Silva, vice-presidente e gerente geral da Pure Storage para a região EMEA.

Destaques da pesquisa:

Forte conexão entre a maturidade da IA e a capacidade de inovação:

93% dos entrevistados afirmam que a IA lhes oferece as maiores oportunidades de transformar sua empresa.

80% já estão preocupados com a possibilidade de sua empresa ficar para trás se não for criada uma infraestrutura para dar suporte à IA com rapidez suficiente.

Um pouco menos da metade (41%) afirma o desejo de implementar uma estratégia "AI-first" no futuro para aumentar permanentemente o sucesso dos negócios.

Quase todos os entrevistados (99,7%) afirmaram que sua empresa está planejando, preparando ou adotando atualmente a IA.

Além de inovações, espera-se que a IA: Aumente a eficiência (55%) Melhore a personalização da experiência do cliente (47%) Melhore o uso dos dados dos clientes na tomada de decisões (44%)



Gerenciamento de ameaças e riscos

86% dos líderes de TI entrevistados colocam a redução do perfil de risco de sua empresa como sua principal prioridade. Os riscos com maior impacto incluem: Ameaças cibernéticas (42%), gerenciamento de vários sistemas diferentes (34%), aumento dos custos da nuvem (30%), aumento dos custos de energia (28%)

Quase dois terços (63%) gostariam de dedicar mais tempo à inovação do que ao risco e 58% afirmam que suas necessidades de negócios exigem mais tempo dedicado à inovação.

Um total de 88% dos decisores afirma que o orçamento atual para reduzir as ameaças cibernéticas faria mais sentido se fosse utilizado para promover a inovação com TI.

De forma alarmante, a maioria (51%) das equipes de TI está tão ocupada em manter as luzes acesas e combater os incêndios que não consegue encontrar tempo para inovar, o que pode resultar em um grande atraso em relação à concorrência.

Confira abaixo as recomendações para ajudar as empresas a lidarem com esses desafios

Embora o foco na inovação seja admirável, é preciso haver um equilíbrio saudável com a resiliência cibernética. Um plano pré, durante e pós-ataque para minimizar o tempo de inatividade e o impacto é essencial para reduzir os riscos. Para atender aos requisitos de desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia e do espaço ocupado pelo data center, otimize com uma abordagem de infraestrutura híbrida, analise as opções de modelo operacional como serviço/nuvem e invista em tecnologias que reduzam o uso geral de energia e o espaço físico. Avalie a prontidão da IA: A infraestrutura de IA deve oferecer desempenho previsível, gerenciamento fácil, confiabilidade e menor consumo de energia e espaço com uma combinação de nuvem e on-premise. Estabeleça um plano de recuperação robusto com resiliência em várias camadas, snapshots imutáveis e recuperação de dados ultrarrápida.

*A pesquisa foi realizada com 1.500 entrevistados globais C-level, conduzida pela agência independente de pesquisa de mercado Vanson Bourne e encomendada pela Pure Storage. Os entrevistados atuam em organizações com mais de 1.000 funcionários e de diversos setores públicos e privados.

FONTE Pure Storage