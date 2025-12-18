Pesquisa inédita revela o "DNA do Caramelo" e identifica as raças e características mais comuns do cão mais querido do Brasil

Análise genética detalhada aponta que grande parte dos Caramelos no Brasil carrega traços de Pastor Alemão, Pit Bull e Pequinês, além de apresentar fenótipo extremamente consistente em todas as regiões

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Depois de transformar o Caramelo em um ícone cultural e social ao longo de 2025, PEDIGREE®, marca líder em alimentos para cães no Brasil, apresenta os resultados do maior estudo genético já realizado com cães identificados visualmente como Caramelo. Conduzida em parceria com a DNA Pets, a pesquisa reuniu uma base nacional de animais reconhecidos popularmente como Caramelos, identificando padrões genéticos, morfológicos e comportamentais que ajudam a compreender quem é, afinal, o cão mais amado do país.

O estudo revelou o DNA do Caramelo tem mais de 296 possíveis influências raciais diferentes. Em média, a raça mais predominante foi o Pastor Alemão, com 19,9%. Também se destacam na composição do DNA do Caramelo, as raças American Pit Bull Terrier (13,6%), Pequinês (11,7%), Spitz Alemão (10%) e Galgo Espanhol (8,7%). Mesmo com uma ampla mistura, o estudo mostrou uma consistência no fenótipo, reforçando que o Caramelo "tem uma cara típica" que se repete no Brasil inteiro.

A pesquisa identificou que entre 62% e 89% dos Caramelos têm genética para porte médio, enquanto 99% a 100% apresentam variantes associadas ao focinho médio a longo. A pelagem curta é o padrão amplamente predominante, e as orelhas eretas ou semi-eretas representam a maior parte dos animais avaliados. Já a cor fulva, que inspira o nome "Caramelo", aparece com alta frequência em todos os grupos variando de 58% a 90% dos cães analisados.

As análises estatísticas confirmaram que não há diferenças significativas entre Caramelos do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste. Ou seja, apesar de miscigenados, os Caramelos brasileiros compartilham um perfil muito semelhante, reforçando sua identidade como um símbolo nacional. No total, aproximadamente 65 mil marcadores foram analisados, com base na coleta de saliva de 305 cães.

O estudo também analisou 152 variantes genéticas associadas a doenças hereditárias e identificou uma baixa incidência desses marcadores entre os Caramelos. Apenas 21% dos cães apresentaram ao menos uma variante genética ligada a distúrbios de saúde e, em 97% desses casos, eram apenas portadores, com uma única cópia do gene alterado. Como essas doenças hereditárias são recessivas, elas só se manifestam com duas cópias, ou seja, esses cães não devem desenvolver a doença ao longo da vida.

A variante genética mais comum ligada a alguma doença foi a da Mielopatia Degenerativa, presente em 12,1% dos animais testados. Na prática, a mistura genética dos Caramelos faz com que seja menos provável que o cão herde duas cópias da mesma mutação, como pode acontecer em raças puras, diminuindo o risco de doenças hereditárias graves. Ao mesmo tempo, traz à tona a necessidade de um novo olhar, mais cuidadoso, para a saúde dos Caramelos, devido à crença popular de que cães Sem Raça Definida não costumam ter doenças genéticas.

"Nosso estudo reforça um ponto importante: cães Sem Raça Definida também carregam variantes genéticas relevantes para a saúde, assim como os animais de raça pura. Conhecer essa composição genética é fundamental para que tutores e médicos-veterinários possam planejar prevenção, acompanhamento e cuidados a longo prazo, garantindo mais qualidade de vida aos SRDs.", afirma Dra. Jaqueline Oliveira Rosa, Bióloga, PhD em Genética e Melhoramento Animal e Head de Produtos da DNA Pets.

A pesquisa fortalece o propósito da campanha "Caramelo", que alcançou grande repercussão em 2025 e foi reconhecida internacionalmente, incluindo a vitória do Leão de Titanium no Cannes Lions, um dos principais prêmios da indústria criativa global. Para PEDIGREE®, entender e dar visibilidade ao Caramelo contribui para ampliar as chances de adoção desses animais, que ainda representam a maioria nos abrigos brasileiros.

"Pela primeira vez conseguimos traduzir, com base em ciência, aquilo que o brasileiro já sentia: o Caramelo é diverso, único e representa o país inteiro. Este estudo nos ajuda a trazer mais visibilidade para os cães Sem Raça Definida e reforça que todos os cães merecem as mesmas oportunidades de cuidado, acolhimento e adoção", afirma Ricardo Marinho, gerente de Marketing de PEDIGREE® na Mars Pet Nutrition.

O estudo também reforça o compromisso da marca com a causa animal, por meio do programa PEDIGREE® Adotar é Tudo de Bom, que já viabilizou mais de 85 mil adoções, doou mais de 2,5 mil toneladas de alimento e apoiou mais de 1,6 mil ONGs e protetores em 17 anos de atuação.

