Pesquisa inédita revela que 64% dos homens desconhecem a relação entre HPV e câncer

Levantamento do Instituto Ipsos mostra que a desinformação sobre o HPV ainda é alta entre os homens e que boa parte acredita, erroneamente, que o uso da camisinha garante proteção total; dados serão apresentados em evento que marca o lançamento da campanha "Cuide do seu - HPV em Homens: do tabu à imunização", iniciativa da MSD com o apoio da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa realizada pela MSD com apoio da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) com 300 homens, de 22 a 45 anos das cinco regiões do Brasil, revela um cenário de alerta sobre o nível de conhecimento do público masculino em relação ao HPV. Mais da metade dos entrevistados (54%) acredita que o vírus não causa verrugas genitais e apenas 34% sabem que a infecção pode levar ao desenvolvimento de câncer. Já em relação aos exames regulares, 49% desconhecem que eles ajudam na detecção precoce do vírus e 45% acreditam que o uso da camisinha é suficiente para prevenir o HPV.

Em homens, os sinais mais comuns do HPV são o aparecimento de verrugas genitais, e os cânceres relacionados ao vírus. Estima-se que cerca de um em cada cinco homens com mais de 15 anos de idade está infectado com pelo menos um tipo de HPV que pode causar câncer. A infecção pelo HPV está associada a cerca de 5% de todos os casos de câncer no mundo, e mais de 80% das pessoas sexualmente ativas podem contrair o vírus até 45 anos.

Os dados apontam ainda que, embora 65% dos homens afirmem saber o que é o HPV, o vírus ainda não aparece entre as ISTs mais lembradas por eles, ficando atrás de HIV, AIDS, sífilis e gonorreia. Mesmo entre os homens das classes A e B1, persistem crenças equivocadas, como a de que o uso da camisinha oferece proteção total, além de desconhecimento sobre a relação entre HPV e câncer e sobre a variedade de subtipos do vírus. O levantamento identificou que as principais preocupações masculinas estão voltadas ao câncer, às doenças cardíacas e aos transtornos mentais, o que evidencia um foco maior em longevidade e estilo de vida do que em saúde íntima.

Outro ponto de destaque é que a rotina médica masculina ainda é restrita: em média, eles procuram de uma a duas especialidades, com predominância do Clínico Geral (76%), seguido por Dermatologista (38%) e Cardiologista (32%), o que reforça um cuidado básico, mas pouco diversificado e personalizado.

"Os resultados evidenciam que ainda existe uma lacuna importante entre a preocupação dos homens com a própria saúde e o conhecimento real sobre o HPV. Muitos homens ainda acreditam que o HPV é um problema feminino ou que a camisinha resolve tudo, o que causa uma falsa sensação de segurança. É importante destacar que o uso adequado do preservativo reduz o risco de exposição, ele não elimina completamente a possibilidade de infecção", explica a urologista Maria Claudia Bicudo, coordenadora da Comissão de Imunizações da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e docente da Faculdade de Medicina do ABC.

Campanha de conscientização

Criada pela MSD com o apoio da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a campanha "Cuide do seu - HPV em Homens: do tabu à imunização" tem como objetivo informar, conscientizar e incentivar a prevenção do HPV entre os homens. A iniciativa aborda desde os tabus que ainda cercam o tema até a importância da vacinação e do acompanhamento médico regular como medidas essenciais de cuidado com a saúde. Assim como a participação de públicos diversificados — que incluem o universo masculino, as mulheres e as famílias —, o engajamento de celebridades e grandes nomes de várias modalidades do esporte é parte da estratégia, ajudando a ampliar o alcance da mensagem, a quebrar estigmas e a transformar o debate sobre saúde sexual masculina em uma pauta social e educativa.

