Pesquisa, participação em feiras, sustentabilidade e tecnologia são alguns dos aspetos que fazem parte da visão de mercado e de futuro do CEO da Eucatex, Flavio Maluf

SÃO PAULO, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Fundada em 1951, em São Paulo, a Eucatex, como das maiores produtoras do País de pisos laminados, divisórias, portas, painéis (de MDF e MDP) e tintas e vernizes do Brasil, além de maior fabricante mundial de chapas de fibras de madeira, tem se destacado no mercado da construção civil e industrial do país.

Alicerçada pela inovação, sustentabilidade e tecnologia, a Eucatex levou, no início deste ano, em março, o Prêmio "Best in Show", na categoria "Melhor Piso Laminado", na Expo Revestir 2024, maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina. A fabricante também marcou presença na lista Forbes Agro100 2023, que elencou as 100 maiores empresas do agronegócio de 2023 — com florestas cultivadas de eucalipto desde a década de 1970, a empresa investe no melhoramento genético e na produção de mudas de clones de eucalipto, a Eucatex foi destaque no segmento de celulose, madeira e papel.

Os bons resultados, obviamente, não são mero acaso. Pelo contrário, são fruto do empenho e da dedicação de toda uma equipe comandada por um líder com visão de mercado e futuro bem determinada: para o CEO das empresas Eucatex, Flavio Maluf, a fase de estudo e pesquisa de mercado são a base para uma caminhada promissora dentro do mundo dos negócios — e ele apontou as feiras como um ótimo ponto de partida nesse sentido.

Segundo Maluf, o processo de identificação dos gaps do mercado começa a ser desenvolvido nos eventos que acontecem no segmento de atuação da empresa: visitando as feiras nacionais e internacionais, por exemplo. "Parte daí", enfatizou o executivo. Isso, aliado à "própria pesquisa que realizamos junto aos nossos clientes", acrescentou ele. Olhamos as tendências mundiais e entendemos se elas se aplicam para o Brasil. E, caso se apliquem — através de parcerias com arquitetos e com uma série de pessoas — desenvolvemos os produtos", acentuou Flavio Maluf.

O CEO da Eucatex explicou também que, quando se pensa em um novo produto, é preciso ter em mente que esse produto tem que seguir a tendência e os costumes do lugar para o qual a empresa está vendendo. Contudo, é fundamental lembrar que isso é diferente não só de país para país, como também de região para região.

"Até dentro do Brasil, você tem tendências diferentes. No Nordeste temos uma tendência um pouco diferente do que se tem no Sudeste", exemplificou o CEO. Por isso, as feiras (locais, nacionais e internacionais) são tão importantes, segundo ele — além, claro, de todo um trabalho com o consumidor final e arquiteto. "Os produtos saem de todo esse processo", afirmou Flavio Maluf.

A sustentabilidade e a adesão à tecnologia, por sua vez, fazem parte da visão de futuro do CEO da Eucatex. Trata-se, em geral, de "sempre caminhar para um mundo mais sustentável, mas no tempo que for possível fazer [ou seja, considerando os obstáculos financeiros e de infraestrutura de cada empresa e o contexto regional em que ela está inserida]", frisou o executivo — que também evidenciou o fato de que o mundo anda cada vez mais conectado, inclusive, na área industrial. "Cada vez mais as máquinas vêm ganhando inteligência artificial, então há menos interferência das pessoas", destacou ele.

Ainda na avaliação de Flavio Maluf, a área industrial já teve uma relevância maior no mundo em termos de emprego. Mas, agora, quem tem ocupado esse espaço é a área de serviço. "As pessoas conseguem receber as coisas em uma velocidade maior em casa", ilustrou ele. Sendo assim, "você vê que toda essa parte que não é indústria começa a ter uma relevância cada vez maior na área de emprego" — enquanto isso, "a indústria é cada vez mais escala e mais criatividade", pontuou o líder da Eucatex.

"Você tem que ter uma competição mais feroz. Eu acho que o futuro é isso, é sustentabilidade, é redução de custo naquilo que for indústria, porque o crescimento maior, ele está voltado para a área de serviço", concluiu Flavio Maluf.

Em termos de sustentabilidade, a Eucatex não deixa nada a desejar, já que seus produtos base madeira são fabricados com eucalipto proveniente de floretas cultivadas e certificadas e a empresa, entre outras iniciativas, possui a maior central de reciclagem de madeira em escala industrial da América Latina, localizada em Salto (SP).Essas e outras iniciativas nesse recorte são parte das diretrizes de Environment, Social e Governance (ESG) — ou seja, de uma governança ambiental, social e corporativa — estabelecida pelo negócio, conforme os princípios sustentáveis que, há décadas, são um dos pilares da companhia liderada por Maluf.

