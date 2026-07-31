Pesquisa TENA mostra que banho e higiene íntima lideram desafios enfrentados por cuidadores

Levantamento encomendado pela marca TENA mostra que banho (49%) e higiene íntima (46%) lideram a lista das atividades mais desafiadoras para cuidadores; especialista orienta como adaptar a rotina no inverno.

Segundo pesquisa TENA, cuidadores acumulam mais de seis responsabilidades na rotina de cuidado com idosos DIVULGAÇÃO TENA

SÃO PAULO, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Com a chegada do inverno, atividades básicas da rotina de cuidado de idosos podem se tornar ainda mais desafiadoras. De acordo com a pesquisa "TENA: Hábitos & Atitudes dos Cuidadores", o banho (49%) e a higiene íntima (46%) lideram entre os momentos mais difíceis do cuidado, seguidos por locomoção (43%) e troca de produtos para incontinência urinária (37%). Nesse sentido, a marca TENA, número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos e parte da Essity, líder global em higiene e saúde, reforça a importância de manter os cuidados com o bem-estar mesmo nos dias mais frios.

Segundo pesquisa TENA, cuidadores acumulam mais de seis responsabilidades na rotina de cuidado com idosos DIVULGAÇÃO TENA

O levantamento, realizada pela MindMiners e divulgado em 2026, revela que o desgaste entre os cuidadores não está relacionado apenas ao tempo dedicado à função, mas também à intensidade física exigida por tarefas essenciais do dia a dia. Além do banho e da higiene íntima, atividades como auxiliar o acompanhamento em consultas médicas (36%), alimentação (31%) e administração de medicamentos (28%) fazem parte de uma rotina multifuncional, que pode envolver mais de seis responsabilidades diferentes simultâneas.

Segundo a enfermeira Patrícia Fera, doutora em Ciências da Saúde – Urologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e enfermeira consultora de TENA, o período de temperaturas mais baixas exige atenção especial para que o desconforto causado pelo frio não comprometa hábitos importantes de higiene e saúde.

"O inverno pode trazer desafios adicionais para quem cuida e para quem recebe os cuidados. Muitas vezes, o frio gera resistência ao banho ou torna alguns procedimentos mais demorados e complexos, especialmente quando há limitações de mobilidade. Por isso, é importante planejar a rotina, preparar o ambiente adequadamente e garantir que a higiene seja realizada de forma segura e confortável", explica.

A pesquisa também mostra que a troca de produtos para incontinência urinária é uma atividade frequente ao longo do dia. Entre os entrevistados, 51% afirmam realizar as trocas principalmente após o banho, enquanto 50% realizam antes de dormir e 45% ao acordar. Entre os cuidadores, profissionais ou familiares, 41% relatam que as trocas acontecem quando ocorre evacuação ou quando a pessoa cuidada demonstra desconforto.

Segundo o estudo, o cuidado com a incontinência demanda tempo significativo na rotina dos cuidadores. Em 25% dos casos, uma troca completa leva menos de 10 minutos. Já para 27% dos entrevistados, o procedimento dura entre 11 e 30 minutos. Considerando que a maioria realiza ao menos três trocas por dia, a atividade pode ocupar cerca de uma hora e meia diária, exigindo planejamento, esforço físico e disponibilidade emocional.

"O momento da troca exige atenção à higiene, ao conforto e à condição da pele. Quando realizado corretamente, contribui para a prevenção de irritações e lesões cutâneas, além de promover mais dignidade e bem-estar para a pessoa cuidada. Por isso, a orientação adequada faz diferença tanto para familiares quanto para cuidadores profissionais", afirma a enfermeira.

Ainda de acordo com a pesquisa, seis em cada dez cuidadores brasileiros não possuem formação específica para exercer a função. Nesse contexto, o acesso a informações confiáveis pode contribuir para tornar a rotina mais segura e eficiente.

Para apoiar familiares e profissionais, TENA disponibiliza gratuitamente o conteúdo "Cuidado & Conforto com TENA", que reúne pílulas de conhecimento sobre temas como higiene, troca de produtos para incontinência urinária adulta, prevenção de lesões de pele, conforto, mobilidade e acolhimento no dia a dia do cuidado. O material está disponível em videoaulas curtas com orientações de profissionais que facilitam a rotina de cuidados.

Os interessados no conteúdo devem acessar a página oficial de TENA.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

FONTE TENA Brasil