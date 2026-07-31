Pesquisa TENA mostra que banho e higiene íntima lideram desafios enfrentados por cuidadores

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TENA Brasil

31 jul, 2026, 11:32 GMT

Levantamento encomendado pela marca TENA mostra que banho (49%) e higiene íntima (46%) lideram a lista das atividades mais desafiadoras para cuidadores; especialista orienta como adaptar a rotina no inverno.

Segundo pesquisa TENA, cuidadores acumulam mais de seis responsabilidades na rotina de cuidado com idosos DIVULGAÇÃO TENA

SÃO PAULO, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Com a chegada do inverno, atividades básicas da rotina de cuidado de idosos podem se tornar ainda mais desafiadoras. De acordo com a pesquisa "TENA: Hábitos & Atitudes dos Cuidadores", o banho (49%) e a higiene íntima (46%) lideram entre os momentos mais difíceis do cuidado, seguidos por locomoção (43%) e troca de produtos para incontinência urinária (37%). Nesse sentido, a marca TENA, número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos e parte da Essity, líder global em higiene e saúde, reforça a importância de manter os cuidados com o bem-estar mesmo nos dias mais frios.

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Segundo pesquisa TENA, cuidadores acumulam mais de seis responsabilidades na rotina de cuidado com idosos DIVULGAÇÃO TENA
Segundo pesquisa TENA, cuidadores acumulam mais de seis responsabilidades na rotina de cuidado com idosos DIVULGAÇÃO TENA

O levantamento, realizada pela MindMiners e divulgado em 2026, revela que o desgaste entre os cuidadores não está relacionado apenas ao tempo dedicado à função, mas também à intensidade física exigida por tarefas essenciais do dia a dia. Além do banho e da higiene íntima, atividades como auxiliar o acompanhamento em consultas médicas (36%), alimentação (31%) e administração de medicamentos (28%) fazem parte de uma rotina multifuncional, que pode envolver mais de seis responsabilidades diferentes simultâneas.

Segundo a enfermeira Patrícia Fera, doutora em Ciências da Saúde – Urologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e enfermeira consultora de TENA, o período de temperaturas mais baixas exige atenção especial para que o desconforto causado pelo frio não comprometa hábitos importantes de higiene e saúde.

"O inverno pode trazer desafios adicionais para quem cuida e para quem recebe os cuidados. Muitas vezes, o frio gera resistência ao banho ou torna alguns procedimentos mais demorados e complexos, especialmente quando há limitações de mobilidade. Por isso, é importante planejar a rotina, preparar o ambiente adequadamente e garantir que a higiene seja realizada de forma segura e confortável", explica.

A pesquisa também mostra que a troca de produtos para incontinência urinária é uma atividade frequente ao longo do dia. Entre os entrevistados, 51% afirmam realizar as trocas principalmente após o banho, enquanto 50% realizam antes de dormir e 45% ao acordar. Entre os cuidadores, profissionais ou familiares, 41% relatam que as trocas acontecem quando ocorre evacuação ou quando a pessoa cuidada demonstra desconforto.

Segundo o estudo, o cuidado com a incontinência demanda tempo significativo na rotina dos cuidadores. Em 25% dos casos, uma troca completa leva menos de 10 minutos. Já para 27% dos entrevistados, o procedimento dura entre 11 e 30 minutos. Considerando que a maioria realiza ao menos três trocas por dia, a atividade pode ocupar cerca de uma hora e meia diária, exigindo planejamento, esforço físico e disponibilidade emocional.

"O momento da troca exige atenção à higiene, ao conforto e à condição da pele. Quando realizado corretamente, contribui para a prevenção de irritações e lesões cutâneas, além de promover mais dignidade e bem-estar para a pessoa cuidada. Por isso, a orientação adequada faz diferença tanto para familiares quanto para cuidadores profissionais", afirma a enfermeira.

Ainda de acordo com a pesquisa, seis em cada dez cuidadores brasileiros não possuem formação específica para exercer a função. Nesse contexto, o acesso a informações confiáveis pode contribuir para tornar a rotina mais segura e eficiente.

Para apoiar familiares e profissionais, TENA disponibiliza gratuitamente o conteúdo "Cuidado & Conforto com TENA", que reúne pílulas de conhecimento sobre temas como higiene, troca de produtos para incontinência urinária adulta, prevenção de lesões de pele, conforto, mobilidade e acolhimento no dia a dia do cuidado. O material está disponível em videoaulas curtas com orientações de profissionais que facilitam a rotina de cuidados.

Os interessados no conteúdo devem acessar a página oficial de TENA.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

FONTE TENA Brasil