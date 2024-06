Pew financia pesquisas biomédicas de 10 cientistas latino-americanos

FILADÉLFIA, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Pew Charitable Trusts anunciou hoje a turma de 2024 do Programa Pew de Bolsistas Latino-americanos em Ciências Biomédicas.

Os 10 bolsistas de pós-doutorado de seis países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México e Peru) receberão apoio financeiro durante dois anos para conduzir suas pesquisas em laboratórios dos EUA. Eles trabalharão sob a orientação de cientistas biomédicos eminentes, incluindo ex-integrantes do Programa Pew de Bolsistas Latino-americanos e do Programa Pew de Acadêmicos nos EUA em Ciências Biomédicas.

"As graves ameaças à saúde humana nos últimos anos, da COVID-19 ao aumento das taxas de câncer em jovens adultos, sinalizam a importância de investir em cientistas biomédicos promissores do mundo todo", disse Donna Frisby-Greenwood, vice-presidente sênior da Pew para a Filadélfia e desenvolvimento científico. "Esses pesquisadores de destaque da América Latina podem se tornar líderes da comunidade científica global e a Pew tem orgulho de apoiá-los."

Os bolsistas que optarem por retornar à América Latina para iniciar seus próprios laboratórios de pesquisa receberão fundos adicionais da Pew. Aproximadamente 68% dos participantes do programa seguiram esse caminho, o que ajudou a construir uma comunidade de pesquisa biomédica mais robusta na América Latina.

Alguns dos interesses de pesquisa da turma de 2024 incluem: entender como os mosquitos detectam alvos humanos e transmitem doenças, desenvolver moléculas de RNA especializadas para combater a degeneração neurológica e investigar formas de ativar uma proteína anticancerígena potente que evite o crescimento de tumores.

"A pesquisa biomédica é um esforço global e colaborações que reúnam perspectivas pessoais diferentes de várias áreas da ciência são centrais para gerar mudanças significativas", disse Eva Nogales, Ph.D., distinta professora do Departamento de Biologia Celular e Molecular da Universidade da Califórnia, Berkeley, e presidente do comitê consultivo nacional do programa. "Estou empolgada para dar as boas-vindas à turma deste ano, um grupo de cientistas latino-americanos excepcionais com um talento enorme. Suas pesquisas nos principais laboratórios ajudarão a abrir os caminhos para descobertas científicas que podem beneficiar a saúde humana em todo o planeta."

Os bolsistas latino-americanos da Pew de 2024 e seus respectivos orientadores nos EUA são:

Nagif Alata Jimenez, Ph.D.

Laboratório do Marcos Simoes-Costa, Ph.D., bolsista latino-americano da Pew em 2008

Hospital Infantil de Boston, Escola de Medicina de Harvard

Nagif Alata Jimenez, Ph.D., investigará os programas moleculares que orientam a formação de células especializadas durante o desenvolvimento embrionário.

Krist Antunes Fernandes, Ph.D.

Laboratório da Ai Ing Lim, Ph.D.

Universidade de Princeton

Krist Antunes Fernandes, Ph.D., estudará como a erradicação de infecções parasitárias moldou o sistema imune, principalmente durante a gravidez, e promoveu o desenvolvimento de asma e infecções respiratórias.

Carolina Cabalín, Ph.D.

Laboratório da Niroshana Anandasabapathy, M.D., Ph.D.

Medicina Weill Cornell

Carolina Cabalín, Ph.D., explorará como drogas anticancerígenas que estimulam a imunidade podem provocar doenças autoimunes, como o vitiligo.

Florencia Fernandez-Chiappe, Ph.D.

Laboratório da Meg Younger, Ph.D., bolsista biomédica da Pew em 2024

Universidade de Boston

Florencia Fernandez-Chiappe, Ph.D., avaliará como a estrutura incomum do sistema olfativo de um mosquito permite detectar o odor característico de um ser humano.

Jovanka Gencel-Augusto, Ph.D.

Laboratório da Jennifer R. Grandis, M.D.

Universidade da Califórnia em São Francisco

Jovanka Gencel-Augusto, Ph.D., determinará estratégias alternativas para ativar p53, uma proteína protetora que pode ser utilizada na defesa contra o câncer.

Gladys Gutiérrez-Bugallo, Ph.D.

Laboratório do George Dimopoulos, Ph.D., MBA

Escola de Saúde Pública Bloomberg da Universidade Johns Hopkins

Gladys Gutiérrez-Bugallo, Ph.D., explorará os fatores que permitem que mosquitos fêmeas transmitam vírus à sua prole.

Mateo Alejandro Martínez-Roque, Ph.D.

Laboratório do Samie R. Jaffrey, M.D., Ph.D.

Medicina Weill Cornell Mateo Alejandro Martínez-Roque, Ph.D., buscará o desenvolvimento de "RNAs-cola", que podem ser usados para orientar a degradação de proteínas anormais, que podem causar doenças como a esclerose lateral amiotrófica.

Felipe Méndez-Salcido, Ph.D.

Laboratório da A. Kimberley McAllister, Ph.D., bolsista biomédica da Pew em 2001

Universidade da Califórnia em Davis

Felipe Méndez-Salcido, Ph.D., explorará como a desregulação na sinalização da dopamina pode gerar comportamentos cognitivos alterados, que são característicos da esquizofrenia.

Brenda Nakagaki, Ph.D.

Laboratório da Evanna Mills, Ph.D., bolsista biomédica da Pew em 2024

Instituto de Câncer Dana-Farber, Escola de Medicina de Harvard

Brenda Nakagaki, Ph.D., investigará como a disfunção metabólica, que acompanha a obesidade causada por hábitos alimentares, gera inflamação em diferentes células e tecidos.

Guido Petrovich, Ph.D.

Laboratório da Josefina del Mármol, Ph.D., bolsista biomédica da Pew em 2023

Escola de Medicina de Harvard

Guido Petrovich, Ph.D., dissecará os mecanismos moleculares pelos quais os insetos que transmitem a doença de Chagas localizam seus alvos humanos.

