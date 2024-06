Pinheiros One é primeiro edifício a receber certificação de carbono, água e energia zero do Brasil

Barzel Properties, gestora do empreendimento, compensou 521 toneladas de CO2 equivalente e alcançou uma economia de energia de 5.339 megawatt-hora

SÃO PAULO , 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O edifício Pinheiros One, sob a gestão da Barzel Properties, acaba de receber a certificação LEED Zero (Leadership in Energy and Environmental Design) para Carbono, Água e Energia. O fato é relevante no Brasil, dado que é o primeiro edifício corporativo no País a receber a certificação internacional.

O selo Leed Zero é concedido pelo Green Building Council (GBC Brasil) e representa o reconhecimento do compromisso dos empreendimentos imobiliários em neutralizar seus impactos ambientais, fomentando práticas e operações mais sustentáveis.

Com o objetivo de cumprir integralmente os requisitos desta certificação, o Pinheiros One alcançou um equilíbrio zero no consumo de água potável ao longo dos últimos 12 meses. Todo o abastecimento de água provém da concessionária local da Sabesp, sendo devidamente tratada e reintegrada ao sistema, por intermédio de uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Todos os procedimentos relativos ao tratamento e a qualidade da água foram minuciosamente documentados.

Um outro requisito essencial para o edifício receber a certificação é atingir um equilíbrio zero no consumo de energia, gerando energia renovável equivalente ao seu consumo total de energia elétrica e combustíveis fósseis. Com a sua principal fonte de energia proveniente do mercado livre incentivado de eletricidade e a utilização pontual de gás e diesel em situações de emergência, o Pinheiros One também investiu em Certificados de Energias Renováveis (IRECs) para compensar uma parcela significativa do seu consumo energético.

Atualmente, o Pinheiros One é sede de diversas corporações, inclusive da própria Barzel Properties. Dessa forma, torna-se possível analisar com maior detalhe os benefícios econômicos e ambientais para os condôminos. Com 18 andares e detentor do prestigioso selo LEED Platinum, o edifício conta com uma usina a gás natural, alternativa menos comum do que a usina a diesel, para suprir as suas necessidades energéticas.

O gás natural emite menos poluentes em comparação com o diesel, resultando em um menor impacto ambiental. No ano de 2023, o Pinheiros One compensou 1.521 toneladas de CO2 equivalente e obteve uma economia de energia de 5.339 megawatt-hora. Além disso, visando garantir a elegibilidade para a certificação LEED Zero Energy, o edifício adquiriu Renewable Energy Certificates (RECs) certificados pelo Green-e Energy.

Segundo Bruno Turaça, diretor de portfólio da Barzel Properties, o comprometimento do empreendimento Pinheiros One em reduzir o impacto ambiental deve servir como exemplo para o setor imobiliário. "A busca por práticas sustentáveis não apenas resulta em uma significativa diminuição das emissões de gases de efeito estufa, mas também demonstra um esforço contínuo na preservação dos recursos naturais", afirma o executivo.

Turaça também explica que a Barzel Properties busca estabelecer parcerias com construtoras que adotem princípios sustentáveis na construção. "Aspectos como descarte adequado de resíduos, uso consciente da água, utilização de materiais certificados - como madeira proveniente de reflorestamento - e avaliação do impacto das obras na comunidade são criteriosamente considerados durante esse processo", ressalta.

Sobre a Barzel Properties

A Barzel Properties é uma empresa de Real Estate que faz a gestão e o desenvolvimento de ativos e atua em todas as fases do investimento. Seu DNA imobiliário capacita a identificação das melhores oportunidades e a oferta de espaços de alto padrão para as empresas. Com quase R$7 Bilhões de ativos sob gestão, a Barzel destaca-se por gerar valor e oportunidades de investimentos sólidos, garantindo resultados a longo prazo e preservando o patrimônio de seus clientes.

FONTE Barzel Properties