PioCreat apresenta as mais recentes soluções de impressão 3D odontológica para cadeiras na CIOSP 2026

SHENZHEN, China, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A PioCreat está apresentando suas mais recentes soluções de impressão 3D odontológica de consultório no 2026 São Paulo International Dental Meeting (CIOSP), um dos principais eventos odontológicos da América Latina, que acontece de 28 a 31 de janeiro de 2026, no Centro de Convenções São Paulo Expo North, no Brasil. Os visitantes são convidados a explorar as mais recentes soluções odontológicas digitais da PioCreat no estande D93.

Como um importante encontro anual para a indústria odontológica no Brasil e em toda a América Latina, o CIOSP fornece uma plataforma importante para o intercâmbio direto com dentistas, distribuidores e profissionais locais da indústria. Por meio de sua participação, a PioCreat está se envolvendo estreitamente com o mercado regional e fortalecendo suas conexões com usuários e parceiros clínicos.

Principais destaques do produto

O destaque da vitrine no local da PioCreat é o PioNext Mini, que apresenta um design portátil e multifuncional que integra impressão e cura em um corpo ultracompacto, estilo mala (200×170×241 mm), permitindo uma verdadeira produção na cadeira em clínicas com espaço limitado. Com cubas duplas de resina, a ACF Fast Vat suporta a fabricação de coroas de cerâmica em 10 minutos, enquanto a HDF Clear Vat oferece resultados de alta transparência, porém sem polimento. O suporte de comprimento de onda duplo (385 nm/405 nm) com comutação inteligente garante ampla compatibilidade com a resina, enquanto sua alta velocidade, precisão e resolução ultra-alta proporcionam resultados estéticos detalhados.

Além da PioNext Mini, a PioCreat também exibe as impressoras DJ68 e Halot Sky 2025. Uma variedade de materiais de resina dentária também está sendo apresentada, incluindo resinas para coroas de cerâmica, bases de dentadura flexíveis, alinhadores transparentes e talas oclusais, demonstrando as soluções abrangentes de odontologia digital da PioCreat.

Experiência de estande no local

Durante a exposição, o estande da PioCreat apresenta produtos ao vivo, demonstrações e discussões técnicas. O estande está atraindo forte interesse de dentistas e profissionais do setor no Brasil e em outros países latino-americanos, incluindo visitantes da Argentina. Além disso, muitos dos participantes já estão engajados em conversas aprofundadas e em discussões iniciais de cooperação.

Um olhar para o futuro

Por meio de sua participação no CIOSP 2026, a PioCreat está obtendo informações em primeira mão sobre a demanda local por soluções de impressão de coroas de cadeira e reforçando seu compromisso com o mercado latino-americano.

Sobre a PioCreat 3D

Fundada em 2015, a PioCreat 3D é especializada no desenvolvimento de sistemas profissionais de impressão 3D odontológica. Fornecemos soluções integradas de hardware, software e materiais para capacitar clínicas e laboratórios odontológicos a adotar um fluxo de trabalho digital eficiente, preciso e acessível.

