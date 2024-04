Pioneirismo em tecnologias de ponta: desenvolvedora de imagens médicas de ponta VITAL HealthCare estreia na CMEF

XANGAI, 13 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 11 de abril de 2024, a VITAL HealthCare, uma das cinco principais divisões de negócios do VITAL Group, fez uma estreia impressionante na 89ª Feira Internacional de Equipamentos Médicos da China (CMEF), em Xangai. Com base na competência central do Grupo em P&D e em sua riqueza de matérias-primas, dispositivos, módulos e recursos de P&D de sistemas de alta qualidade, a VITAL HealthCare conquistou os holofotes com seu plano de desenvolvimento de produtos voltado para o futuro nessa vitrine inaugural.

VITA PCCT

Na exposição, a VITAL HealthCare apresentou um portfólio de soluções avançadas de geração de imagens. O sistema de TC de contagem de fótons (PCCT) em desenvolvimento – o VITA PCCT, uma técnica de imagem de TC de última geração pronta para redefinir o futuro dos diagnósticos por imagem, foi o carro-chefe da linha. Também foram apresentados a RM de campo ultra-alto VITA 7.0T e o VITA PET/CT, ambos em desenvolvimento, bem como a RM supercondutora ASTA 1.5T disponível comercialmente. Esses produtos, cada um com sua força exclusiva, são pilares de apoio para a detecção precoce e o diagnóstico preciso de condições médicas. Eles também exemplificam a dedicação da VITAL HealthCare em ser pioneira na vanguarda da geração de imagens médicas e na construção de uma matriz de produtos de geração de imagens médicas de alta qualidade em todo o setor.

Revolucionando a tecnologia de tomografia computadorizada (TC) convencional, o PCCT adota a tomografia baseada em contagem de fótons usando detectores CZT (telureto de cádmio e zinco, CdZnTe) para contagem de fótons e análise de energia, o que permite a medição e o registro precisos de cada fóton de raio X que passa para revelar detalhes inigualáveis das estruturas internas. A inovação de imagens diretas do PCCT transcende as restrições convencionais de imagens de TC de diafonia, ruído eletrônico e mistura de energia, melhorando significativamente a resolução da imagem, o que é fundamental para identificar anormalidades mínimas. Além disso, a sensibilidade e a precisão aumentadas do PCCT na contagem de fótons proporcionam imagens aprimoradas com menos exposição à radiação, minimizando os riscos de radiação enfrentados pelos pacientes. O PCCT também se destaca na geração de imagens multiespectrais reais por meio de sua capacidade de diferenciar substâncias e tecidos por meio de várias assinaturas de energia de fótons. Em uma era de mudanças e inovações, a geração de imagens médicas de ponta enfrenta um cenário duplo de oportunidades e desafios. Ao aumentar o investimento em P&D e aprimorar sua vantagem tecnológica, a VITAL HealthCare está preparada para ampliar seu alcance de mercado e, ao mesmo tempo, promover o crescimento coletivo no setor global de imagens médicas por meio de parcerias sinérgicas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384764/VITA_PCCT.jpg

