التكنولوجيا المتطورة والرائدة: مطور التصوير الطبي الراقي VITAL HealthCare يظهر لأول مرة في معرض الصين الدولي للمعدات الطبية (CMEF)

شانغهاي، 13 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- في 11 أبريل 2024، شهدت شركة VITAL HealthCare ـــ وهي واحدة من أقسام الأعمال الأساسية الخمسة لمجموعة VITAL ـــ أول ظهور مذهل لها في معرض الصين الدولي للمعدات الطبية التاسع والثمانين في مدينة شنغهاي. واستنادًا إلى الكفاءة الأساسية للمجموعة في مجال البحث والتطوير وثروتها من المواد الخام عالية الجودة والأجهزة والوحدات وموارد البحث والتطوير في النظام، استحوذت الشركة على الأضواء مع خطة تطوير المنتجات التطلعية في هذا العرض الافتتاحي.

VITA PCCT

وفي المعرض، كشفت الشركة عن مجموعة من حلول التصوير المتقدمة. وكان الأهم من بين تلك الحلول هو نظام CT (PCCT) الخاص بحساب الفوتونات قيد التطوير VITA PCCT، وهي تقنية تصوير مقطعي محوسب (CT) من الجيل التالي يمكنها إعادة تعريف مستقبل التصوير التشخيصي. كما تم عرض التصوير بالرنين المغناطيسي ذو المجال الفائق VITA 7.0T وVITA PET / CT، وكلاهما قيد التنفيذ، بالإضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي فائق التوصيل ASTA 1.5T المتوفر تجاريًا. ولكل من هذه المنتجات ميزة فريدة من نوعها، وتُعد من الركائز الأساسية للكشف المبكر والتشخيص الدقيق للحالات الطبية. كما أنها توضح مدى تفاني شركة VITAL HealthCare في احتلال مكان الصدارة في مجال التصوير الطبي المتطور وبناء منظومة واسعة النطاق من منتجات التصوير الطبي الراقية.

وتمثل تقنية PCCT ثورة في تكنولوجيا التصوير المقطعي المحوسب التقليدية، وهي تعتمد على التصوير المقطعي القائم على عد الفوتونات باستخدام كاشفات CZT (Cadmium Zinc Telluride, CdZnTe) لعد الفوتونات وتحليل الطاقة، مما يسمح بقياس وتسجيل دقيق لكل فوتون من أشعة إكس يمر بغرض الكشف عن تفاصيل لا مثيل لها للأعضاء الداخلية. ويتخطى ابتكار التصوير المباشر بتقنية PCCT قيود التصوير المقطعية التقليدية المتعلقة بالتقاطع والضوضاء الإلكترونية ومزج الطاقة، مما يعزز بشكل كبير دقة الصورة، وهو أمر أساسي لتحديد الشذوذات الدقيقة. وبالإضافة إلى ذلك توفر حساسية تقنية PCCT المرتفعة والدقة في عد الفوتونات تصويرًا محسنًا مع تعرض أقل للإشعاع، مما يقلل من مخاطر الإشعاع التي يواجهها المرضى. وتتفوق تقنية PCCT أيضًا في التصوير متعدد الطيف الفعلي من خلال قدرتها على تمييز المواد والأنسجة من خلال إشارات الطاقة المختلفة للفوتونات. وفي عصر التغيير والابتكار، يواجه التصوير الطبي الراقي مشهدًا مزدوجًا من الفرص والتحديات. ومن خلال زيادة استثمارات البحث والتطوير وتحسين ميزتها التكنولوجية، من المقرر أن توسع شركة VITAL HealthCare من نطاق سوقها مع تعزيز النمو الجماعي في صناعة التصوير الطبي العالمية من خلال الشراكات التآزرية.