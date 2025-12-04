Pioneiros da Agricultura Digital Liderando uma Nova Era Digital na Agricultura com Syngenta Digital, UKKO Agro, Plugfield e Agro Jangada

SÃO PAULO, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Syngenta Digital, em parceria com a UKKO Agro e a Plugfield, está impulsionando uma transformação no agronegócio brasileiro ao levar inteligência preditiva e dados meteorológicos em tempo real diretamente às mãos dos produtores. O programa Predicta, já ativo nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, envolve mais de 20 produtores pioneiros, representando diversas culturas e tamanhos de propriedade, marcando o início de uma nova fase de conectividade e agricultura orientada por dados nas principais regiões produtivas do país.

Estação Plugfield/divulgação

Mais do que tecnologia, a iniciativa Predicta trata de reconhecer e celebrar o papel de produtores visionários, agricultores que escolhem estar na vanguarda da inovação e da sustentabilidade. Cada um deles está ajudando a moldar o futuro da agricultura digital, compartilhando suas experiências e percepções sobre como análises preditivas e baseadas no clima estão transformando suas operações diárias no campo.

"Fazer parte do programa Predicta significa fornecer acesso à informação certa, no momento certo, para que o produtor possa tomar decisões melhores. É como ter um parceiro que antecipa o que está por vir", afirma Edson Alves dos Santos, Consultor na Agro Jangada.

Benefícios Tangíveis para os Produtores

Ao combinar o monitoramento local de clima e solo da Plugfield com as análises preditivas da UKKO Agro, o programa Predicta permite que os produtores:

Antecipem possíveis surtos de doenças com base nos dados climáticos.

Otimizem o momento das operações de campo e das aplicações de defensivos.

Melhorem a eficiência no uso de insumos e reduzam o impacto ambiental.

Tomem decisões mais confiantes e orientadas por dados ao longo de toda a safra.

A iniciativa também busca ampliar a conscientização entre produtores vizinhos e da região, mostrando de forma prática como o uso de dados locais pode aumentar a eficiência e reduzir riscos. O objetivo é inspirar mais agricultores a se unirem a esse movimento, incentivando a troca de conhecimento entre aqueles que já estão colhendo os benefícios da inovação e aqueles que desejam explorá-la.

"Há muito tempo a Syngenta está comprometida em levar o poder da tecnologia de IA para ajudar seus clientes a produzir de forma lucrativa e sustentável. Estou particularmente animado com nossa participação no Predicta devido à sua capacidade de previsão, que aproxima produtores e seus consultores para tomar decisões mais informadas e oportunas sobre quando e o que fazer em suas lavouras", afirma André Savino, Head de Proteção de Cultivos da Syngenta Brasil.

Para a Syngenta Digital, o programa Predicta reforça seu compromisso com a inovação e a liderança tecnológica na agricultura. Ao unir a expertise da UKKO Agro em análises preditivas às soluções de monitoramento preciso da Plugfield, a empresa demonstra como a colaboração entre startups de agtech e grandes players pode acelerar a adoção de soluções digitais em todo o setor agrícola.

"Na Syngenta Digital, acreditamos que a inovação nasce da conexão entre pessoas, dados e propósito. O programa Predicta é um exemplo tangível de como a tecnologia pode trabalhar a favor do produtor, simplificando decisões diárias e ampliando o potencial de cada ação no campo", afirma Bruno Muller, Head de Serviços Agrícolas da Syngenta.

Agro Jangada se Junta como Parceira Líder de Varejo

A Agro Jangada, uma das principais parceiras de distribuição da Syngenta, integra o programa Predicta como varejista líder. A empresa desempenha um papel essencial na conexão da inovação com os produtores em nível local, oferecendo suporte com expertise técnica e engajamento contínuo.

Sobre a Syngenta Digital

A Syngenta Digital faz parte do Syngenta Group, líder global em inovação agrícola. Focada em soluções digitais, a empresa transforma dados em insights acionáveis que capacitam decisões agrícolas mais inteligentes e sustentáveis.

Sobre a UKKO Agro

A UKKO Agro é especializada em análises preditivas e modelagem climática para a agricultura, ajudando produtores e empresas do agronegócio a tomarem decisões orientadas por dados para reduzir riscos e melhorar resultados.

Sobre a Plugfield

A Plugfield é uma fabricante brasileira de sensores de alta tecnologia para uso em campo, especializada em monitoramento de precisão e conectividade rural. Suas soluções, desenvolvidas localmente, fornecem dados em tempo real sobre clima, solo e condições da lavoura, oferecendo aos produtores brasileiros tecnologia projetada especificamente para a realidade agrícola do país. A inovação da Plugfield representa uma nova onda de excelência em agtech nacional, apoiando práticas agrícolas mais inteligentes e sustentáveis.

Sobre a Agro Jangada

A Agro Jangada é uma varejista agrícola de destaque, com forte presença regional e foco em excelência técnica. Por meio de sua parceria com a Syngenta Digital e o programa Predicta, a Agro Jangada reforça sua missão de conectar inovação, conhecimento e crescimento sustentável aos seus produtores.

