Pipa Studios faz parceria com SHIELD para eliminar fraude e construir experiência de jogo justa e confiável no Praia Bingo

SAO PAULO, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Pipa Studios, uma das principais desenvolvedoras de jogos para dispositivos móveis do Brasil, firma uma parceria com a SHIELD, plataforma de inteligência de fraude focada na identificação de dispositivos, para fortalecer a segurança contra contas falsas e fraude no Praia Bingo, principal jogo de seu portfólio.

Com mais de 9 milhões de downloads, o Praia Bingo é um jogo social líder na América Latina, que conta com mais de 50 opções de bingo, entre salas multiplayer e máquinas singleplayer, que conectam jogadores ao redor do mundo com um objetivo em comum: diversão. No entanto, o uso de multi-accounting, contas falsas e fraudes podem comprometer a experiência do jogo.

Para combater essas ameaças, o time da Pipa Studios implementou o Device Intelligence da SHIELD, uma solução que fornece inteligência de dispositivos e sinais de fraude em tempo real. A plataforma elimina atividades fraudulentas na raiz ao identificar, de forma persistente, cada dispositivo físico que acessa o app do Praia Bingo. Com a tecnologia, é possível, por exemplo, detectar e evitar que o mesmo jogador use várias contas diferentes, abuse de bônus e recompensas e ganhe vantagens injustas sobre jogadores genuínos, um tipo de fraude bastante comum na indústria de games.

"A parceria com a SHIELD representa um passo importante na missão da Pipa Studios de oferecer uma experiência divertida e segura para os jogadores. Com a plataforma de inteligência de fraude focada na identificação de dispositivos da SHIELD, conseguimos proteger nossa base de clientes contra fraudes e garantir a integridade dos jogos. Essa colaboração nos permite proporcionar uma jornada mais justa e divertida para nossa comunidade, reforçando nosso compromisso em oferecer o melhor dos jogos de bingo", diz Pedro Moraes, CFO da Pipa Studios.

"Estamos honrados por sermos a escolha da Pipa Studios como a primeira linha de defesa contra fraudes no app Praia Bingo. Ao combinar nossa expertise em atender clientes globais da indústria de games com nossa tecnologia que elimina fraude antes que escale e afete os usuários, estamos cumprindo nossa missão de garantir justiça e promover a confiança entre os jogadores", conclui Justin Lie, CEO da SHIELD.

Sobre a SHIELD

SHIELD é uma plataforma de inteligência de fraude focada na identificação de dispositivos que ajuda negócios digitais a eliminar contas falsas e atividades fraudulentas.

Líderes globais como inDrive, Alibaba, AQ Bank, TrueMoney e Maya confiam na SHIELD para proteger seus negócios e manter suas operações livres de fraude. Com escritórios em São Francisco, Miami, Londres, Berlim, Jacarta, Bengaluru, Pequim e Singapura, estamos rapidamente alcançando nossa missão - eliminar injustiça para permitir confiança para o mundo.

Para mais informações, visite shield.com.

Sobre a Pipa Studios

Pipa Studios se consolidou como líder no segmento de Bingo Social na América do Sul, destacando-se no cenário global de jogos mobile desde sua fundação, em 2012. Com sede em São Paulo, a empresa transcende fronteiras, alcançando públicos nos mais diversos mercados, como México, Espanha, Itália, França e Estados Unidos.

Reconhecida como uma das gigantes do setor de jogos no Brasil, a Pipa Studios tem no Praia Bingo seu carro-chefe, um título que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Com um olhar visionário e foco na inovação, a empresa não apenas sustenta seu sucesso, mas também o amplia constantemente com novos produtos e soluções de entretenimento que encantam e conectam pessoas.

