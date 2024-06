Pismo atualiza ledger para aumentar a capacidade de processamento dos clientes

Update permite 3,000+ transações por segundo (TPS) em cada uma das contas que a Pismo opera

SÃO PAULO, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Pismo, fornecedora global de core banking e processamento de cartões, anuncia uma atualização significativa no seu mecanismo core de autorizações de transações. O sistema atualizado comporta agora mais de 3.000 TPS em cada conta de clientes, um volume de transações 10 vezes maior do que era suportado pela versão anterior.

Esse update atende a demanda de clientes de grande porte que exigem das suas instituições financeiras acesso em tempo integral. Também suporta grandes aumentos de tráfego, como no processamento de folhas de pagamento por exemplo. As contas com altos volumes de transações e demanda por alta disponibilidade e escalabilidade serão as mais beneficiadas por esta atualização. A Pismo atualizará todos os clientes nas próximas seis semanas.

"O ledger é o coração de um sistema bancário. Ele é responsável por gerenciar saldos de contas e limites, mantém o registro das transações e valida se uma conta possui saldo suficiente para uma transação. Velocidade e precisão são fundamentais.", afirma Juliana Binatti, co-fundadora e CPO da Pismo. "Ao oferecer um sistema que suporta mais de 3.000 transações simultâneas por segundo em cada uma das contas dos clientes, estamos oferecendo às instituições financeiras a tranquilidade para lidar com picos de demanda, ajudando-os a melhorar a experiência dos seus usuários finais."

A atualização da plataforma levou 18 meses para ser concluída, período que inclui pesquisa, desenvolvimento e testes extensivos. A Pismo testou o novo ledger com a participação de um cliente bancário Tier 1. A implementação do sistema para os atuais usuários da Pismo deve acontecer nos próximos dois meses. Novos clientes serão integrados já com esta nova funcionalidade.

Business as usual

Como um fornecedor de solução nativa em nuvem, atualizações de APIs não são novidades para a Pismo. A companhia realiza mais de 400 atualizações em sua plataforma mensalmente. Ao adotar a estratégia de desenvolvimento contínuo, é possível oferecer melhorias de segurança e desempenho sem impactar a disponibilidade de 99,99% da plataforma. Sem a necessidade de nenhuma ação dos clientes e total transparência, os clientes irão se beneficiar desta atualização.

A Pismo processa mais de 108 milhões de contas*. Com sede no Brasil e escritórios no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Índia e em Singapura, a empresa tem hoje mais de 500 colaboradores. A Pismo oferece uma ampla gama de produtos que incluem core banking, processamento de pagamentos, emissão de cartões, digital wallets, empréstimos, transações bancárias, e funcionalidades de gestão de assets financeiros. Após a aquisição da companhia pela Visa Internacional em Janeiro de 2024, a empresa continua agnóstica, trabalhando com as bandeiras líderes de mercado em cartões.

*Dados da Plataforma Pismo - Maio 2024

