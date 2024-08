Pismo estreia no Global Fintech Fest 2024

Especialistas globais em tecnologia discutirão tendências de modernização e apresentarão clientes locais

BANGALORE, Índia, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Pismo, a plataforma global baseada em API nativa da nuvem, junta-se ao Global Fintech Fest (GFF) pela primeira vez, apresentando os benefícios de uma plataforma integrada de core banking e pagamentos no estande nº Q16/17.

Fundada na Índia em 2022, a Pismo possui uma equipe forte e opera um escritório em Bangalore.

Vishal Dalal, CEO (América do Norte, EMEA e APAC) da Pismo, diz: "A Pismo tem investido continuamente no desenvolvimento da Índia como um dos mercados estratégicos da empresa com a missão de oferecer uma plataforma que possa modernizar facilmente a infraestrutura bancária. Com uma infraestrutura mais ágil, eficiente e flexível, os bancos indianos podem se adaptar mais rapidamente às mudanças nas necessidades do cliente, às atualizações de seus regulamentos e até mesmo à crescente concorrência. Tudo isso controlando custos e assumindo a responsabilidade por seu caminho técnico."

A Pismo foi fundada por empreendedores que viram o futuro da infraestrutura bancária na nuvem. Em 2021, a empresa iniciou sua expansão global e agora possui escritórios no Brasil, Reino Unido, EUA, Cingapura e Índia. Entre os clientes da Pismo estão Citi, Itaú, BTG, B3, (Bolsa de Valores Brasileira), Cora, Access, NG Cash, @Pay.

"Com base em nossa ampla experiência global, atendemos a uma gama diversificada de clientes, desde bancos da Fortune 500 até fintechs inovadoras, capacitando-os a fornecer experiências excepcionais de usuário. Nossos microsserviços e APIs para processamento de pagamentos e core banking são adaptados para atender às necessidades de instituições financeiras em todo o mundo. Além disso, nossa presença local ressalta nossa capacidade de personalizar e fornecer soluções que se alinham aos requisitos exclusivos do mercado indiano", entusiasma-se Varun Dudeja, Chefe de Desenvolvimento de Negócios da APAC, da Pismo.

Clientes Locais

A Pismo está despertando um enorme interesse de instituições financeiras de toda a Índia. Até o momento, cinco bancos e três fintechs estão implementando efetivamente a plataforma. Entre eles, City Union Bank, 42Cardse Vegapay.

A plataforma Pismo oferece uma variedade de microsserviços e APIs para processamento de pagamentos e core banking. Esses "blocos de construção" funcionais equipam as empresas financeiras com os meios para desenvolver e lançar rapidamente novos produtos e serviços. Por ser baseada em nuvem, a plataforma também garante escalabilidade para coincidir com o crescimento dos negócios, mantendo os padrões de segurança e disponibilidade.

No início deste ano, a Visa International adquiriu a Pismo. Com esta parceria, a Pismo poderá alçar maiores alturas em escala global e continuar a ser fundamental na transformação e modernização contínuas do setor financeiro.

