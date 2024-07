Planejando férias em julho com o dólar alto: Western Union dá dicas para economizar

SÃO PAULO, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A recente valorização do dólar tem gerado preocupação entre aqueles que planejam viajar para o exterior durante as férias de julho. O dólar comercial atingiu R$ 5,59 na máxima desta 6ª feira (28.jun.2024), o maior valor desde 10 de janeiro de 2022. Para muitas famílias, isso representa um aumento significativo nos custos de viagem. A oscilação do câmbio não apenas impacta os gastos no destino, mas também complica o planejamento financeiro das viagens internacionais.

Por que o dólar está alto?

Diversos fatores contribuem para a recente alta do dólar. A instabilidade econômica global, combinada com tensões políticas e comerciais, tem levado investidores a buscar refúgio na moeda americana, considerada mais segura. Além disso, as políticas monetárias do Federal Reserve (o banco central dos EUA) influenciam a valorização do dólar. Com uma política de aumento de juros para conter a inflação, a demanda por dólares tende a crescer, elevando sua cotação.

Para os turistas brasileiros, isso significa que o custo de viagens internacionais aumenta, pois muitos serviços, como passagens aéreas e hospedagem, são cotados em dólar. Mesmo para destinos onde a moeda local não é o dólar, a conversão para outras moedas pode ser desfavorável, dada a interdependência econômica global.

Impacto nas viagens de julho

Julho é tradicionalmente um período de alta temporada devido às férias escolares e ao clima favorável em muitos destinos internacionais. Isso já pressiona os preços, e a alta do dólar agrava ainda mais a situação. Viagens para os Estados Unidos e Europa, populares nesta época do ano, estão entre as mais impactadas.

As agências de viagem relatam que a maioria das viagens para julho já foi emitida com antecedência, o que pode ter mitigado parte do impacto. No entanto, quem está planejando viajar de última hora enfrentará preços mais altos. Além do custo aumentado, a disponibilidade de voos e acomodações diminui conforme as opções mais acessíveis são rapidamente esgotadas.

Como economizar mesmo com o dólar alto

Apesar do cenário desafiador, ainda há formas de reduzir os gastos e aproveitar as férias:

Planejamento antecipado: Sempre que possível, compre passagens e reserve hospedagens com a maior antecedência. Isso pode garantir melhores tarifas e evitar as altas de preços de última hora.

Diversificação dos pagamentos: Considere levar uma mistura de dinheiro em espécie e usar serviços que ofereçam câmbio mais favorável. A Western Union, por exemplo, oferece a vantagem de carregar contas globais em dólar (com base nos Estados Unidos) com tarifa de câmbio reduzida pelo aplicativo, ajudando a minimizar os custos de conversão cambial.

Destinos alternativos: Explore destinos internacionais onde a moeda local seja menos sujeita às flutuações do dólar. Países como Chile , Uruguai ou nações do Sudeste Asiático (como Tailândia, Vietnã e Indonésia) podem oferecer boas opções de viagem com menor impacto cambial.

, Uruguai ou nações do Sudeste Asiático (como Tailândia, Vietnã e Indonésia) podem oferecer boas opções de viagem com menor impacto cambial. Aproveite promoções e descontos: Fique atento a ofertas e promoções, tanto em passagens aéreas quanto em hospedagens e passeios. A flexibilidade de datas e destinos pode resultar em economia significativa.

Vantagens da Western Union

A Western Union, uma das líderes globais em serviços de pagamentos e transferências de dinheiro, oferece uma série de vantagens que podem ajudar a amenizar os impactos do dólar alto em suas viagens. Uma das principais vantagens é a oferta de uma taxa de câmbio reduzida para carregar dólares em contas globais através de seu aplicativo ou site, com pagamento via Pix ou transferência bancária. Essa redução na taxa de câmbio facilita a compra de moeda estrangeira a preços mais competitivos, tornando a gestão de despesas no exterior mais acessível.

Além disso, a Western Union aplica uma taxa de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de apenas 1,1% para suas transações, a mesma taxa cobrada na compra de dólares em espécie. Comparativamente, o IOF para compras com cartão de crédito é significativamente mais alto, chegando a 4,38%. Isso significa que, ao optar pela Western Union, você pode economizar uma quantia considerável ao evitar as taxas mais elevadas associadas aos cartões de crédito.

Planejamento para o futuro

Se julho parece um desafio insuperável devido à alta do dólar, planeje com antecedência para os próximos meses. Viagens em setembro ou outubro podem oferecer melhores condições financeiras e maior disponibilidade de opções. Além disso, começar a planejar férias para o final do ano ou até mesmo para 2025 pode garantir tarifas mais acessíveis e menos afetadas pela volatilidade cambial.

Em um momento de incerteza cambial, o planejamento financeiro e a flexibilidade são aliados essenciais para continuar explorando o mundo. Mesmo com o dólar alto, com uma abordagem estratégica, é possível aproveitar ao máximo suas viagens de julho e além.

