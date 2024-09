Plataforma global de financiamento da cadeia de suprimentos, a Credlix US inaugura suas operações no México

Investimento de US$ 50 milhões da Moglix impulsiona a expansão da Credlix

CIDADE DO MÉXICO, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Credlix, uma das principais fornecedoras globais de soluções de financiamento da cadeia de suprimentos, expandiu suas operações para o México com o apoio de um investimento de US$ 50 milhões da Moglix, a maior marca de comércio eletrônico B2B da Ásia. Tendo estabelecido uma forte presença no mercado dos EUA, a Credlix está ampliando seu alcance no México, permitindo que as PMEs exportadoras tenham acesso a financiamento rápido e sem garantias, enfrentando desafios críticos de capital de giro e apoiando o crescimento dos negócios.

Rahul Garg, Founder & CEO of Moglix, invests $50 million in Credlix to fuel its expansion in Mexico.

O aumento do comércio internacional, nearshoring e crescimento das PME no México aumentou a demanda por financiamento da cadeia de suprimentos e factoring de exportação. No entanto, muitas PME enfrentam desafios como financiamento limitado, volatilidade dos preços das matérias-primas, flutuações cambiais e riscos de inadimplência do comprador. A Credlix aborda essas questões oferecendo soluções de financiamento personalizadas e sem garantias que fornecem até 90% do valor da fatura no momento do envio, aumentando o fluxo de caixa, aliviando as pressões financeiras e garantindo operações tranquilas.

A expansão da Credlix no México aumenta o comércio entre os mercados em desenvolvimento e os EUA, oferecendo às empresas americanas uma cadeia de suprimentos mais resiliente, fornecedores diversificados e acesso mais rápido a produtos de qualidade, reforçando as tendências de nearshoring.

A Credlix concentra-se no setor de manufatura em expansão no México em setores como automotivo e autopeças, têxteis e vestuário, componentes aeroespaciais, produtos químicos industriais e de consumo, produtos e agroprodutos, eletrônicos e muito mais. A empresa lida com os desafios enfrentados pelos exportadores, incluindo pagamentos atrasados, necessidades urgentes de liquidez e risco de falência do comprador.

"Estamos entusiasmados em entrar no mercado mexicano e introduzir uma nova abordagem para o financiamento da cadeia de suprimentos para PME", disse Yash Mahendra, Líder de Mercado das Américas na Credlix . "Nossa abordagem digital sem garantias foi projetada para apoiar o crescimento dos exportadores e ajudá-los a aproveitar ao máximo os fortes ventos a favor do nearshoring que o México está experimentando."

"Nosso investimento na Credlix demonstra nossa dedicação em fortalecer as cadeias de suprimentos globais", afirmou Rahul Garg, fundador e CEO da Moglix."A expansão da Credlix para o México é um movimento estratégico destinado a permitir que os exportadores superem obstáculos financeiros e prosperem no dinâmico cenário comercial."

Sobre a Credlix

A Credlix é líder global em financiamento da cadeia de suprimentos, dedicada a fornecer soluções financeiras inovadoras para PMEs exportadoras em todo o mundo. Com foco no acesso rápido e sem garantias ao capital de giro, a Credlix ajuda as empresas a otimizar o fluxo de caixa e alcançar seu potencial de crescimento.

