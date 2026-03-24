Plataforma LG ThinQ torna-se o centro da casa e unifica a rotina do lar

Em destaque no InnoFest 2026, a LG apresenta uma experiência de casa conectada onde a plataforma ThinQ integra e simplifica o gerenciamento de todos os eletrodomésticos, criando uma rotina doméstica mais fluida e centralizada.

SÃO PAULO, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em um mundo com múltiplos dispositivos inteligentes, a verdadeira inovação está em unificá-los. Durante o InnoFest 2026 LATAM, a LG Electronics demonstrou como sua plataforma LG ThinQ está transformando a casa conectada em uma casa unificada, atuando como o verdadeiro centro de comando para simplificar a rotina diária dos moradores.

LG

A visão da LG para o futuro do lar vai além de eletrodomésticos inteligentes individuais; trata-se de criar um ecossistema coeso onde todos os aparelhos trabalham em harmonia. A plataforma LG ThinQ é a resposta para a crescente complexidade da tecnologia doméstica, reunindo o controle de toda a casa em um único aplicativo intuitivo.

"Nossa meta é mover o foco dos dispositivos individuais para uma experiência doméstica verdadeiramente unificada", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "O LG ThinQ funciona como o cérebro da casa, orquestrando tudo para oferecer aos nossos clientes uma vida mais simples e conectada. Trata-se de remover o atrito do gerenciamento do lar para que eles possam se concentrar no que realmente importa."

Essa integração eleva a conveniência a um novo patamar. Com o aplicativo LG ThinQ, o usuário pode criar "rotinas" personalizadas que ativam múltiplos aparelhos com um só comando. Por exemplo, uma rotina "Sair de Casa" pode desligar a TV e o ar-condicionado, e ajustar a geladeira para o modo de economia de energia, tudo de uma vez.

A unificação se estende ao entretenimento e às tarefas diárias. É possível, por exemplo, verificar o tempo restante do ciclo da sua Lava e Seca diretamente na tela da TV LG enquanto assiste a um filme, sem precisar pausar o conteúdo.

"A tecnologia deve ser uma facilitadora invisível", conclui Edianne. "Ao centralizar o controle do lar, o LG ThinQ devolve tempo valioso às pessoas, permitindo que a casa trabalhe para elas, e não o contrário."

Algumas funcionalidades mencionadas podem variar de acordo com o modelo e a região. Recomendamos verificar as especificações de cada produto para confirmar a disponibilidade dos recursos. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil