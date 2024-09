Polícia Militar De São Paulo Implementará Câmeras Corporais Da Motorola Solutions Para Ampliar A Segurança

As 12 mil câmeras corporais V500 na linha de frente ajudarão a coibir crimes e agilizar as investigações em prol de uma população de 44 milhões de pessoas no Estado

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Motorola Solutions (NYSE: MSI) anunciou hoje que o Governo do Estado de São Paulo implementará 12 mil de suas câmeras corporais V500 nas fardas de agentes da Polícia Militar (PMESP) para substituir e modernizar a solução de câmeras corporais do Estado. Este investimento significativo de mais de R$100 milhões ressalta o comprometimento da PMESP em alavancar tecnologia avançada para a segurança e proteção das pessoas no Estado de São Paulo.

"O investimento na solução de câmera corporal da Motorola Solutions, equipará nossos policiais incorporando novas tecnologias para proteger e servir a comunidade com o estado da arte em tecnologia, a qual permitirá que a PMESP alcance benefícios como maior proteção da população e dos policiais", diz Gustavo Barbosa, Coronel e Diretor de TI da PMESP. "Estamos confiantes de que esta solução atuará como uma poderosa ferramenta para coibir atividades criminosas, ao mesmo tempo em que fornecerá evidências confiáveis para ajudar a simplificar e acelerar as ações policiais."

A V500 habilitada para LTE (Long Term Evolution - tecnologia similar ao 4G) permite que os agentes em campo transmitam vídeo ao vivo e localização para a sala de controle, fornecendo ao comando uma melhor compreensão dos eventos e ajudando a equipe a responder de forma rápida e eficaz. A filmagem é carregada automaticamente no sistema de gerenciamento de evidências digitais para que seu manuseio, armazenamento e compartilhamento de evidências possa ser gerenciada com segurança na nuvem ou on-premise (de forma local), protegendo informações e preservando a integridade do material à polícia, aos sistemas públicos e ao poder judiciário.

"A PMESP lidera o caminho na inovação em segurança pública ao equipar os policiais com a mais recente tecnologia de câmera corporal", diz Elton Borgonovo, MSSI vice-presidente da Motorola Solutions para América Latina e Caribe. "Esta mudança posiciona a PMESP entre as agências de segurança pública mais avançadas e demonstra seu comprometimento com a segurança das pessoas no Estado de São Paulo."

A tecnologia da câmera corporal da Motorola Solutions é amplamente utilizada por agências governamentais e de segurança pública no mundo todo, incluindo a Polícia Romena, o Ministério do Interior da França, a Cidade de Londres, a Companhia Ferroviária Sueca, a Força Policial Austríaca e o Ministério da Segurança de Santa Fé, na Argentina.

