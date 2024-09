PEQUIM, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Série "Encontrando Respostas na China", China.org.cn:

O Uruguai possui sua próspera agricultura e pecuária, impulsionadas por um ambiente geográfico privilegiado. Nos últimos anos, a China tornou-se o maior parceiro comercial do país, e as exportações uruguaias para o mercado chinês atingiram níveis recordes, com destaque para os produtos agrícolas e de pastagem, como a carne bovina e de cordeiro.

Por que os produtos de carne bovina e de cordeiro do Uruguai são populares no mercado chinês?

Mas como essa carne de qualidade, originária das vastas planícies dos Pampas, chega às mesas das famílias chinesas? E o que torna a carne bovina e de cordeiro do Uruguai tão popular entre os consumidores chineses? Vamos explorar essas questões e entender os motivos!

Por que a carne bovina e de cordeiro do Uruguai são populares no mercado chinês?

https://youtu.be/CuKfdmp_-Ko

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=CuKfdmp_-Ko

FONTE China.org.cn