Portfólio inicial, oferta pública e janela de acesso ao capital

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A Shaires Holdings Ltd

("Shaires Holdings" ou a "Empresa")

LONDRES, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Shaires Holdings Ltd (AIM: SHR), empresa de investimentos de Londres com ações negociadas em bolsa que oferece aos investidores exposição a empresas globais líderes em tecnologia e IA em estágios intermediários e avançados de desenvolvimento, tem o prazer de anunciar hoje várias novas iniciativas. Os destaques incluem:

Portfólio inicial estabelecido: Acordos vinculativos em vigor, sujeitos às condições de conclusão habituais, que oferecem exposição à Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ e Colossal Biosciences, com um valor total de até US$ 86,7 milhões.

A oferta para investidores de varejo, exclusiva para o Reino Unido, gerenciada pela Marex Financial ("Marex"), foi lançada hoje a US$ 20,00 por ação, juntamente com a oferta institucional de US$ 28,5 milhões anunciada recentemente, que também foi precificada a US$ 20,00 por ação, com detalhes divulgados em um comunicado à imprensa separado.

Será iniciada uma janela de acesso ao capital. Trata-se de uma pausa voluntária na negociação das ações de uma empresa para facilitar o acesso a uma variedade mais ampla de investidores, incluindo investidores de varejo, durante uma captação de recursos. Essa medida permanecerá em vigor até a conclusão da oferta de varejo.

Oportunidades adicionais de investimento e aportes de até US$ 500 milhões estão em fase avançada de negociação, incluindo novos investimentos em empresas líderes dos setores privados de tecnologia e inteligência artificial, e serão anunciadas assim que os acordos definitivos forem firmados.

A meta é captar um total de US$ 100 milhões, distribuídos entre a primeira e a segunda tranches institucionais, a oferta para investidores de varejo e as contribuições iniciais não monetárias.

Um vídeo de apresentação da empresa, apresentado pelo CEO Vivek Seth, está disponível sob demanda em: https://shaires-holdings.com/?preview=cav81dllxremeq.

Portfólio inicial

Para constituir seu portfólio inicial de investimentos, a Empresa firmou contratos de opção vinculativos para a aquisição de participações em veículos de propósito específico ("SPEs") no valor de até US$ 40 milhões, geridos pela Rizvi Traverse (empresa ligada a Suhail Rizvi, presidente executivo da Shaires e parte relacionada à Empresa), que proporcionam exposição a algumas das empresas privadas de tecnologia mais importantes do mundo:

A Anthropic, empresa pioneira em IA por trás da família de modelos Claude.

A Stripe é uma empresa líder em infraestrutura financeira empresarial.

Figure AI, a primeira empresa de robótica com IA do seu tipo a trabalhar em humanoides de uso geral.

Além disso, a empresa firmou um contrato de subscrição com uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) terceirizada, proporcionando exposição à ByteDance (US$ 15 milhões), o principal grupo tecnológico privado global por trás do TikTok, Douyin e Doubao. A empresa também firmou um contrato de subscrição para adquirir uma participação na Moonshot AI (US$ 5 milhões), um dos principais laboratórios de IA da China, responsável pela série de modelos de código aberto Kimi. Além disso, como parte de seu programa de contribuição em espécie, mediante troca por ações, a Empresa firmou acordos de contribuição com determinadas contrapartes que estão contribuindo com US$ 14,8 milhões em participações em SPEs (Sociedades de Propósito Específico) que proporcionam exposição à SandboxAQ, uma empresa líder em IA (Inteligência Artificial) e computação quântica, bem como US$ 12,0 milhões em ações da Colossal Biosciences, uma empresa de genética avançada e biociências que trabalha com a "desextinção". O valor máximo total e agregado de todos os compromissos iniciais soma US$ 86,7 milhões.

Empresa do portfólio Tipo de investimento Valor do investimento¹ Anthropic Contrato de opção vinculativo Até US$ 16,2 milhões Bytedance Investimento em dinheiro US$ 15,0 milhões SandboxAQ Contribuição em espécie US$ 14,8 milhões Figure AI Contrato de opção vinculativo Até US$ 14,5 milhões Colossal Biosciences Contribuição em espécie US$ 12,0 milhões Stripe Contrato de opção vinculativo Até US$ 9,2 milhões Moonshot AI Investimento em dinheiro US$ 5,0 milhões Total

Até US$ 86,7 milhões 1 Para obter mais detalhes, consulte os comunicados de transação separados da Empresa; sujeito à conclusão.

A empresa está em negociações avançadas para realizar novos investimentos em empresas privadas líderes em tecnologia e inteligência artificial. Ela fornecerá atualizações regulares assim que os acordos definitivos forem assinados, em consonância com sua intenção de construir um portfólio superior a US$ 500 milhões em curto prazo. Essas oportunidades estão em diferentes estágios de negociação e documentação, e não há garantia de que alguma delas se concretizará.

O portfólio inicial será financiado em parte pela captação institucional da Empresa, realizada por meio da subscrição direta de novas ações ordinárias a US$ 20,00 cada. A primeira parcela, no valor de US$ 28,5 milhões, foi concluída com a subscrição de 1.424.000 novas ações ordinárias, conforme anunciado em 30 de julho de 2026. Os investimentos na SandboxAQ e na Colossal Biosciences, como parte do programa de contribuições em espécie, são financiados pela emissão de 1.341.821 novas ações ordinárias ("Ações de Contribuição"). No âmbito do programa de contribuições em espécie, a Empresa emitirá novas ações ordinárias a US$ 20,00 por ação.

Oferta de varejo

Segundo anunciado em comunicado separado, uma oferta de varejo ("WRAP Retail Offer"), gerenciada pela Marex, está sendo lançada hoje ao preço de US$ 20,00 por ação, o mesmo preço da captação institucional inicial.

O programa de captação de recursos da Empresa está em andamento: Uma segunda tranche institucional está em andamento paralelamente à oferta ao público em geral. A Empresa pretende captar um total de US$ 100 milhões, considerando as duas tranches institucionais, o programa de contribuições em espécie e a oferta para o varejo. Mais informações sobre a captação de recursos serão fornecidas oportunamente.

Janela de acesso ao capital

Em decorrência das atualizações nas regras da AIM para empresas, anunciadas no início deste mês, a empresa optou por abrir uma janela de acesso ao capital. Trata-se de uma pausa voluntária na negociação das ações de uma empresa para facilitar o acesso a uma gama mais ampla de investidores, incluindo investidores individuais, durante uma captação de recursos. A partir das 7h30 de hoje, as ações da Empresa entrarão em um período de acesso a capital, que se estenderá até a divulgação de um novo comunicado detalhando o encerramento da oferta de varejo da WRAP.

Admissão de novas ações e total de direitos de voto

Devido a um erro na contabilização dos ajustes relativos às frações decorrentes do grupamento de ações realizado em 9 de junho de 2026, o número de ações em circulação da Empresa foi incorretamente acrescido de 15 ações. O número correto de ações em circulação hoje é 2.499.989, e não 2.500.004, como havia sido informado anteriormente.

Além disso, será feita uma solicitação para que as 741.821 Ações de Contraprestação relacionadas ao investimento na SandboxAQ e as 600.000 Ações de Contraprestação relacionadas ao investimento na Colossal Biosciences (totalizando 1.341.821 Ações de Contraprestação) sejam admitidas à negociação no AIM ("Admissão"), com previsão de que a admissão ocorra em 21 de agosto de 2026 ou por volta dessa data.

Conforme as disposições das Diretrizes de Divulgação e das Regras de Transparência da Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority), a Empresa confirma que, após a Admissão, haverá 3.841.810 ações ordinárias em circulação, sem ações ordinárias em tesouraria. Esse valor pode ser utilizado pelos acionistas como denominador nos cálculos que determinarão a necessidade de notificação de seus interesses ou de alterações nesses interesses na Empresa. Todas as ações ordinárias conferem os mesmos direitos de voto.

Comentários do Conselho de Administração e da Administração

Suhail Rizvi, presidente executivo da Shaires, disse:

"Este é o ponto do ciclo da IA que estávamos esperando. A fase pioneira da IA, quando os investidores financiavam uma ideia e uma equipe, já ficou, em grande parte, para trás. Diante de nós agora está um conjunto de empresas que passaram da promessa à concretização. Essas empresas têm produtos, clientes e receita, e, em nossa opinião, a maior parte da adoção desses produtos ainda está por acontecer.

"O que falta nesta fase é um caminho ordenado para a liquidez para as pessoas que construíram essas empresas. Os funcionários e os primeiros acionistas detêm ações que não podem vender facilmente. Suas alternativas são um mercado secundário fragmentado ou vários anos de espera por um evento que talvez nunca aconteça.

"A Shaires pode ser o único detentor de longo prazo do outro lado dessa situação, sem obrigação de vender segundo um cronograma. É isso que nos garante acesso e é nisso que pretendemos continuar a investir."

Vivek Seth, CEO da Shares, disse:

"Essa equipe investe em empresas privadas de tecnologia há quase trinta anos, e sempre voltamos à mesma conversa. As empresas que definem este ciclo estão sendo construídas e reavaliadas exclusivamente no setor privado e, quando chegam aos mercados públicos, grande parte da criação de valor já foi capturada.

"A Shaires é a nossa resposta a isso: um veículo permanente listado em Londres, onde uma instituição, um investidor de varejo que compra por meio de uma plataforma e um fundador que contribui com suas próprias ações acabam detendo exatamente o mesmo ativo, ao mesmo preço e ao mesmo tempo.

"Veja o que a Shaires pode oferecer: Anthropic, Stripe, ByteDance, Figure AI, SandboxAQ, Moonshot AI, Colossal Biosciences. Em outros mercados públicos, esses nomes podem aparecer como uma fração de um fundo ou como uma linha na carteira de investimentos de terceiros. Aqui, elas são o próprio propósito da Empresa.

"Escolhemos Londres de forma deliberada. O fato de estarmos cotados na AIM nos permitiu construir a Shaires como uma empresa gerida internamente, em vez de um fundo gerido externamente. Essa estrutura coloca a administração, os acionistas públicos e os colaboradores que contribuem com recursos em espécie em condições de igualdade. Preferimos ser um convidado a ser apenas mais um nome em um mercado satura Londres está num momento decisivo, e temos o prazer de chegar justamente quando essa renovação começa."

Outros comunicados sobre o portfólio de investimentos da Empresa, atividades adicionais de captação de recursos e desenvolvimentos estratégicos serão feitos oportunamente.

Webinar da Empresa para Investidores

O CEO Vivek Seth fará uma apresentação da empresa por meio do Investor Meet Company na sexta-feira, 14 de agosto de 2026, às 14h BST (10h, horário de Brasília).

A apresentação está aberta a todos os acionistas atuais e potenciais. As perguntas podem ser enviadas antes do evento através do seu painel de controle da Investor Meet Company até às 9h BST (5h, horário de Brasília) de sexta-feira, 14 de agosto de 2026, ou a qualquer momento durante a apresentação.

Os investidores podem se inscrever gratuitamente na Investor Meet Company e adicionar a SHAIRES HOLDINGS LTD à sua lista de contatos por meio de: https://www.investormeetcompany.com/shaires-holdings-ltd-1/register-investor.

Os investidores que já seguem a SHAIRES HOLDINGS LTD na plataforma Investor Meet Company serão convidados automaticamente.

Consultas

Shaires Holdings Ltd Via Tavistock

Zeus - Consultor nomeado e corretor James Joyce, Andrew de Andrade +44 (0) 20 3829 5000 Tavistock – Relações Públicas Financeiras Jos Simson, Kuba Stawiski, Henry Kirby [email protected] +44 (0) 20 7920 3150

Sobre a Shaires Holdings Ltd

Shares Holdings Limited (AIM: SHR) é uma empresa de investimentos londrina cotada em bolsa que oferece aos investidores do mercado público exposição concentrada a empresas privadas líderes em tecnologia, em estágios intermediários e avançados de desenvolvimento, com foco particular em inteligência artificial. A empresa é gerida internamente e não cobra taxas de administração nem de desempenho.

Além dos investimentos em dinheiro, a Empresa pode adquirir posições por meio de contribuições em espécie, em que funcionários e acionistas iniciais de empresas privadas de tecnologia podem trocar participações elegíveis por novas ações ordinárias da Empresa, proporcionando-lhes, assim, liquidez e diversificação. Por meio desse mecanismo, os investidores do mercado público têm acesso a uma classe de ativos que, historicamente, lhes era inacessível.

Diante da crescente megatendência de grandes empresas de IA de ponta integrarem verticalmente seus negócios em toda a cadeia de valor, da modelagem aos chips e serviços, o conselho e a administração da Shaires acreditam que têm a metodologia e a estratégia corretas para fornecer capital aos melhores negócios da próxima geração.

Mais informações estão disponíveis em www.shaires-holdings.com.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir significativamente. Os números da Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ e Colossal Biosciences são estimativas não auditadas ou informações divulgadas pela administração. Nada neste comunicado constitui aconselhamento de investimento ou recomendação de investimento. O valor dos investimentos pode tanto subir quanto descer.

FONTE Shaires