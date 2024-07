Porto Bank lança nova funcionalidade para seus cartões de crédito

A partir de agora, os clientes Porto Bank terão suas compras em detalhes na fatura digital

SÃO PAULO, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O crescimento dos pagamentos digitais, somado ao número de dispositivos conectados, tem exigido um controle cada vez mais rigoroso por parte dos consumidores ao utilizarem os seus cartões de crédito. O fato é que o cliente não quer ter o desconforto de não saber o que comprou e de quem comprou e acaba exigindo, cada vez mais, clareza e transparência nas transações.

Não é nada incomum, consumidores relatarem problemas na identificação de algumas de suas transações ao utilizarem seus cartões. E, então, a ansiedade em relação a possíveis fraudes os leva a apresentar pedidos de estorno por vezes desnecessários e que poderiam ser evitados.

Para atender a essas necessidades crescentes dos consumidores, a Porto Bank passa a oferecer uma nova solução da Mastercard ao mercado: Ethoca Consumer ClarityTM, um serviço pioneiro que fornecerá aos titulares de todos os cartões de crédito Porto Bank mais detalhes sobre suas compras nas faturas digitais.

A nova funcionalidade, que chega em primeira mão ao mercado pela Porto Bank, aprimorará a experiência digital dos consumidores, permitindo que tenham todas as informações pertinentes às operações realizadas no cartão, como nome completo do estabelecimento, logo e geolocalização no mapa. Com isso, os clientes dos cartões Porto Bank terão maior segurança para confirmações de transações e garantia de que, uma vez fraudulenta, poderão denunciar e solicitar o estorno.

"Mais uma vez estamos realizando uma ação pioneira no mercado brasileiro e colocando a Porto Bank como provedora de tecnologia em prol dos clientes. Uma iniciativa que fortalece nosso compromisso com a segurança e com `Todo cuidado é Porto`. Para nós, inovação é mais sobre criar soluções que atendam as necessidades de nossos clientes", pontua Marcos Loução, CEO da Porto Bank, e reforça:

"Nosso esforço em inovar também diz respeito ao corretor, nosso parceiro de todas as horas, para que também tenha cada vez mais argumentos para fidelizar o cliente. Com essa nova funcionalidade dos cartões Porto Bank, eles terão mais um benefício imbatível, além dos já tradicionais descontos a partir dos pontos Porto Plus acumulados nos cartões de crédito Porto Bank".

Reclamações que podem ser evitadas

É sabido que, por vezes, não é possível identificar imediatamente algumas cobranças no extrato do cartão de crédito. Por exemplo, o nome do comerciante pode ficar irreconhecível ou o nome do processador de pagamento ser exibido em vez do nome do comerciante. Com isso, surge a dúvida. E será para melhorar potencialmente esse tipo de situação que a Porto Bank lança a Consumer Clarity.

"O rápido crescimento da adoção digital exige aumento de confiança nos processos de uma transação. Para que isso aconteça, é essencial que emissores, comerciantes e consumidores tenham a visibilidade necessária sobre o que, quando e onde uma transação é uma realidade. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Porto Bank para ajudar a fornecer transparência aos seus clientes", disse Leonardo Linares, Vice-Presidente Sênior de Soluções para Clientes da Mastercard Brasil.

Em vez de ligar para a central de cartões para abrir chamados para saber de qual compra se trata, o cliente Porto Bank poderá clicar e ter à disposição todas as informações necessárias para dirimir eventuais dúvidas. Caso constate fraudes ou compras indevidas, o consumidor poderá contestar imediatamente, ganhando, assim, tempo e agilidade.

A nova funcionalidade estará à disposição para toda a base de clientes Porto Bank, de todas as bandeiras. Para tanto, é necessário ter instalado o APP da Porto. Quem ainda não tiver, deverá baixar para usufruir do benefício. Basta acessar https://www.portoseguro.com.br/app-porto-download.

Sobre a Porto Bank

A Porto Bank, criada em 2022, é a vertical que consolida os produtos e soluções financeiras do grupo Porto. A Porto Bank possui R$ 17,5 bilhões em ativos de crédito, R$ 4,8 bilhões em receitas e 3,9 milhões de clientes, sendo líder em fiança locatícia, a maior empresa de consórcio de imóvel e um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, além de Best in Class pelas bandeiras Visa e MasterCard. A Porto Bank tem o compromisso de seguir aprimorando o seu portfólio de produtos, oferecendo soluções cada vez mais completas, seguras e integradas.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro unidades de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 17 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 36 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2023, a companhia apresentou R$ 31,7 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,26 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.

Informações para a imprensa:

PROS – (11) 3585-0100 | (11) 99994-1895 | [email protected]

Weber Shandwick

[email protected]

11 3027-0200

FONTE Porto Bank