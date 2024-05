Porto Bank zera IOF cobrado em seus cartões de crédito

A vertical de serviços financeiros da Porto devolverá via cashback os valores cobrados de IOF em compras internacionais

SAO PAULO, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Porto Bank zera o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para todas as compras internacionais realizadas com seus cartões de crédito. Essa medida pioneira visa beneficiar os clientes com economia significativa em suas compras no exterior, sejam on-line ou em lojas físicas.

Com o cartão Porto Bank, os clientes ficarão livres do IOF, que será automaticamente creditado na fatura como cashback. Sem complicações e sem a necessidade de contas globais ou de troca de dinheiro em espécie, os clientes ainda têm o benefício de acumular pontos no programa de relacionamento PortoPlus. A isenção é válida para todos os tipos de cartões Porto Bank: Internacional, Gold, Platinum e Ultra (Black e Infinite), independentemente do país da compra.

"Queremos nos consolidar como a melhor opção para quem busca um cartão de crédito completo e vantajoso, seja para o dia a dia ou para viagens internacionais. Estamos sempre investindo em soluções inovadoras, benefícios e comodidades para os nossos clientes. Ao oferecer IOF zero para transações internacionais, caminhamos na direção de sermos cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos", explica Marcos Loução, CEO da Porto Bank.

No último ano, a quantidade de transações no exterior cresceu 17% entre os clientes do Cartão Porto Bank e, com a novidade, além de potencial economia, o cliente terá maior praticidade e segurança. "A isenção do IOF vem ao encontro de nosso posicionamento institucional de que todo cuidado é Porto", complementa Loução.

Além da isenção do IOF, o Cartão Porto Bank pode oferecer um pacote completo de benefícios, de acordo com a bandeira e a categoria, para quem viaja ao exterior, como seguro viagem; PortoPlus com até 3,5 pontos por dólar gasto; acesso a Salas VIP em diversos aeroportos em todo o mundo; proteção para compras; assistência nacional e internacional e atendimento personalizado, além de segunda bandeira do cartão sem anuidade.

Para ter a isenção do IOF, o cliente deve dar o aceite no aplicativo da Porto, disponível nas lojas de APPs. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com um corretor de seguros da Porto.

Importante ressaltar que a iniciativa é válida somente para o IOF incidente sobre compras internacionais e realizadas por Pessoa Física.

Porto Bank

A Porto Bank, criada em 2022, é a vertical que consolida os produtos e soluções financeiras do grupo Porto. A Porto Bank possui R$ 17,5 bilhões em ativos de crédito, R$ 4,8 bilhões em receitas e 3,9 milhões de clientes, sendo líder em fiança locatícia, a maior empresa de consórcio de imóvel e um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, além de Best in Class pelas bandeiras Visa e MasterCard. A Porto Bank tem o compromisso de seguir aprimorando o seu portfólio de produtos, oferecendo soluções cada vez mais completas, seguras e integradas.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,9 milhões de clientes únicos, 12,9 mil funcionários, 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 54 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2023, a Companhia apresentou R$ 31,7 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,26 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.

Informações para a imprensa:

Porto: [email protected] – (11) 99650-9999| (11) 3585-0100

FONTE Porto Bank