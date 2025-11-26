POW Festival terá shows gratuitos de Arnaldo Antunes e Zé Ibarra

Evento em Ribeirão Preto acontece nos dias 6 e 7 de dezembro com programação totalmente gratuita; Ingressos precisam ser garantidos antecipadamente pelo site

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A 3ª edição do POW Festival promete movimentar Ribeirão Preto com uma programação que une música, tecnologia, arte, inovação e experiências imersivas, nos dias 6 e 7 de dezembro, no espaço A Fábrica.

Arnaldo Antunes sobe pela primeira vez ao palco do POW Festival no domingo, às 16h. crédito da foto: Leo Aversa

A agenda musical do evento apresenta no sábado, 6 de dezembro, os shows de Zé Ibarra e do grupo Percurtindo; já no domingo, 7, Arnaldo Antunes abre o line-up e a banda Debbie Smith Lipstick encerra o festival. Assim como as demais atividades culturais, educativas, imersivas e tecnológicas do festival, todos os shows são gratuitos, com ingressos limitados à capacidade do local.

Sábado, 6 – Percurtindo e Zé Ibarra

O grupo Percurtindo abre a programação musical, às 18h30, com uma performance energética que combina percussão intensa e elementos eletrônicos, preparando o público com criatividade e impacto visual.

Às 20h, sobe ao palco Zé Ibarra, que integrou o grupo Bala Desejo, vencedor do Grammy Latino em 2022, e agora se destaca em carreira solo com o álbum "AFIM". Aos 28 anos, o artista apresenta uma produção mais madura e plural, marcada por arranjos contemporâneos e referências da música pop. No setlist estão faixas como "Transe", indicada ao Grammy Latino 2025, e "Infinito em Nós", finalista do Prêmio Multishow.

Domingo, 7 – Arnaldo Antunes e Debbie Smith Lipstick

No domingo, às 16h, o POW Festival recebe Arnaldo Antunes, um dos mais influentes cantores, compositores e poetas do Brasil. Ex-integrante dos Titãs, cofundador dos Tribalistas e referência na fusão entre palavra, música e experimentação sonora, Arnaldo apresenta o repertório de seu álbum "Novo Mundo", lançado em 2025. No show, inéditas convivem com grandes sucessos de sua carreira solo, além de clássicos que marcaram gerações. Sua presença consolida o POW Festival como um dos eventos culturais mais relevantes e acessíveis da região, ao oferecer gratuitamente um artista com trajetória reconhecida nacional e internacionalmente.

Encerrando a programação musical, às 20h, a banda de Ribeirão Preto Debbie Smith Lipstick traz covers do pós-punk e new wave dos anos 1980, com repertório que passa por The Cure, Siouxsie and The Banshees e a-ha.

INGRESSOS – Para participar das atividades, o público deve baixar o ingresso e realizar a inscrição antecipada no site oficial. Já para acompanhar as atrações musicais na área reservada em frente ao palco, é necessário baixar o ingresso SHOW, chegar com antecedência e retirar a pulseira de acesso, que é limitada e distribuída por ordem de chegada, conforme a capacidade do local.

Programe-se

POW FESTIVAL – 3ª edição

Data : 6 e 7 de dezembro de 2025

Local : A Fábrica (Rua Mariana Junqueira, 33)

Ingressos *: powfestival.com.br

Idealização : Instituto SEB

*Entrada gratuita mediante ingresso baixado com antecedência

Realização: Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Governo do Brasil Do Lado do Povo Brasileiro

Projeto: "POW Festival - 3ª Edição" é aprovado na Lei de Incentivo à Cultura - Federal: PRONAC 251387

