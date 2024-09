Power Up: TD SYNNEX reúne canais de venda para examinar tendências do mercado e como torná-las oportunidades de negócio

O evento acontece no Teatro Santander, em São Paulo, no dia 18 de setembro. A participação das revendas é gratuita

SÃO PAULO , 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TD SYNNEX (NYSE: SNX), uma das maiores empresas globais em distribuição e agregação de soluções de TI, promove no dia 18 de setembro em São Paulo, encontro aberto a revendas parceiras de todo o Brasil para apresentar as tendências e panorama do mercado de TI e como torná-las oportunidades de negócio. Sempre com o mesmo objetivo, o evento, denominado Power Up, acontece em diferentes datas nos vários países latino-americanos em que a TD SYNNEX está presente.

O Power Up "irá oferecer às revendas parceiras uma valiosa troca de conhecimentos, acesso a ferramentas e muita conexão entre os integrantes do ecossistema de TI, promovendo um ambiente rico em oportunidades para o crescimento e o sucesso de seus negócios", diz a diretora geral e vice-presidente da TD SYNNEX Brasil, Solange Milaré. Para ela, "é exatamente o sentido de nosso Power Up: um dia dedicado a liberar todo o potencial de seus negócios".

Agenda

Depois das boas-vindas da líder da empresa no País, Luciano Ramos, country manager do IDC no Brasil e convidado especial da TD SYNNEX, irá mostrar as principais tendências do mercado brasileiro de tecnologia no período 2024 / 2025. Em seguida, executivos de algumas das principais empresas globais do setor irão compartilhar sua visão de negócios.

Mas nem só de palestras se compõe o Power Up. Em lounges montados no teatro, fabricantes presentes estarão à disposição para fornecer detalhes de suas tecnologias aos canais.

Na parte da tarde, haverá painéis de discussão em três trilhas, abordando diferentes aspectos de Inteligência Artificial, Segurança e Nuvem, com a participação de fabricantes e analistas de mercado, além de executivos da TD SYNNEX que irão detalhar o que o distribuidor oferece para que o canal cresça em cada uma dessas áreas.

O evento termina com show especial seguido de coquetel.

Serviço

Evento: Power UP, promovido pela TD SYNNEX Brasil com o objetivo de oferecer informações, conexões e ferramentas relevantes para o sucesso das revendas de TI

Data e hora: 18 de setembro de 2024, das 8 às 18 horas

Local: Teatro Santander, no Shopping JK, à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo

Inscrições: evento presencial e exclusivo para parceiros da TD SYNNEX de todo o País, com vagas limitadas. Para mais informações entre em contato com seu atendimento na TD SYNNEX ou com o time de marketing pelo e-mail [email protected]

