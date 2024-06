POWERCHINA entrega com sucesso a primeira instalação da segunda fase do projeto fotovoltaico de microrredes nas aldeias do Suriname

PEQUIM, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Power Construction Corporation of China ("POWERCHINA" ou "a Empresa") entregou oficialmente a primeira instalação da segunda fase de um projeto fotovoltaico de microrredes no Suriname em 6 de abril de 2024. Sua Excelência o Sr. Chandrikapersad Santokhi, Presidente da República do Suriname, e o Embaixador da China no Suriname, Sr. Han Jing, entre outras autoridades, participaram da cerimônia de entrega. O projeto histórico proporcionará a mais pessoas nas aldeias remotas um fornecimento ininterrupto de energia, 24 horas por dia.

A segunda fase do projeto fotovoltaico de microrredes nas aldeias do Suriname consiste em microrredes off-grid que combinam energia fotovoltaica, armazenamento de energia e geração híbrida a diesel. A POWERCHINA construiu um total de cinco grupos de projetos que abrangem 34 vilarejos na floresta e, uma vez totalmente concluídos, a capacidade anual de geração de energia será de aproximadamente 5.314 MWh. Essa primeira entrega abrange 12 vilarejos na floresta, beneficiando aproximadamente 1.550 moradores locais.

Nesse dia, o presidente Santokhi fez um discurso manifestando seu grande apreço pelos esforços e realizações da POWERCHINA na superação das dificuldades durante a construção do projeto. Ele comentou que a entrega bem-sucedida da primeira instalação do projeto trará um fornecimento de energia mais estável e confiável para os vilarejos atendidos, o que é de grande importância para melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover o desenvolvimento econômico local.

O Suriname fica na parte norte da América do Sul, e várias aldeias primitivas de diversos tamanhos estão espalhadas ao longo do rio Suriname. Os residentes vivem longe da cidade e levam uma vida simples, sem fornecimento contínuo de energia.

Em 2019, a POWERCHINA assinou um contrato para a primeira fase do projeto fotovoltaico da microrredes nas aldeias do Suriname. O escopo do projeto incluiu a elaboração, aquisição e construção de projetos com 650 quilowatts de energia fotovoltaica e 2,6 MWh de armazenamento de energia, utilizando as soluções ecológicas e de baixo carbono da China para resolver o problema do fornecimento de energia off-grid em áreas remotas.

A microrrede construída é um pequeno sistema de geração e distribuição de energia que consiste em fontes de energia distribuídas, dispositivos de armazenamento e conversão de energia, dispositivos de monitoramento e proteção, entre outros. É um sistema de rede elétrica interna que distribui eletricidade de forma normal e, quando a energia é insuficiente, pode ser recomprada da rede. Por outro lado, quando a energia é abundante, ela pode ser vendida para a rede. A construção de microrredes em áreas locais é relativamente barata e flexível e pode viabilizar o consumo local de energia renovável.

No futuro, à medida que a proporção de energia limpa na composição do consumo de energia aumentar, as microrredes desempenharão um papel mais importante na melhoria substancial do padrão de vida da população local, ajudando essa população a se modernizar.

A Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), fundada em 2011, é um importante grupo de construção especializado em investimento e financiamento, planejamento e projeto, construção de engenharia, fabricação de equipamentos e gerenciamento de operações. Em 2023, a empresa ocupou a 105ª posição entre as empresas da Fortune 500.

