Prática esportiva e paraesportiva: TENA faz recomendações para lidar com a incontinência urinária em atividades físicas

A prática de exercícios é benéfica para a prevenção de escapes de xixi, porém, pessoas que convivem com a condição podem experienciar perda de urina involuntária durante os esportes.

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O clima das competições esportivas e paraesportivas pode ser a inspiração para que muitas pessoas comecem ou retomem a praticar exercícios e a incontinência urinária não deve ser um obstáculo nessas atividades. Em pesquisa apresentada pela Revista Brasileira de Medicina do Esporte, em um levantamento focado no público feminino, 33% das mulheres relataram perda de xixi durante a prática de algum tipo de exercício. TENA, marca número um mundial em incontinência urinária, oferece uma linha de produtos para controlar essa condição.

Impacto e esforço abdominal podem provocar incontinência urinária em pessoas que convivem com a condição. DIVULGAÇÃO

"É importante pontuar que a prática de exercícios não é a causa e deve ser incentivada para uma vida saudável, porém, o esforço físico pode fazer com que aumentem os episódios de escapes de urina e que a condição fique mais evidente em algumas pessoas, tanto em mulheres como em homens de diferentes faixas etárias", explica Maria Alice Lelis, doutora em Ciências da Saúde - Área Urologia pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), enfermeira consultora da marca TENA. "Em linhas gerais, uma vida com hábitos saudáveis e atividades esportivas pode contribuir para a prevenção da incontinência", ressalta.

Exercícios que demandam força abdominal, como agachamentos ou elevação de pernas, e práticas esportivas de alto impacto, como corrida e saltos, por exemplo, podem contribuir para que ocorram escapes involuntários de urina. Por outro lado, a prática regular de atividade física pode atuar como uma proteção, especialmente se forem realizados com enfoque no fortalecimento do assoalho pélvico. Esses exercícios auxiliam para a melhoria da incontinência em pessoas que já convivem com essa condição.

"Distúrbios do assoalho pélvico podem ser prevenidos e tratados, portanto, a pessoa que apresenta qualquer tipo de gotejamento involuntário não deve sentir constrangimento ao buscar ajuda profissional. Seguir um programa de exercícios personalizado elaborado por um especialista é uma abordagem confiável e eficaz", afirma Maria Alice. "Enquanto a cura não está estabelecida para o indivíduo, o uso de absorventes específicos para incontinência urinária irá garantir o conforto e o bem-estar, inclusive, durante a realização das atividades físicas", continua.

O uso de produtos absorventes com alta performance de absorção, permite o conforto e segurança adicional durante a prática esportiva. TENA, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária, oferece uma ampla linha de produtos que tem absorventes, roupas íntimas descartáveis e fraldas para diferentes níveis de incontinência (leve, moderada e severa). Normalmente, para pessoas em atividades esportivas, quando ocorre, a perda de urina é menor, então os produtos que são mais adequados a essa fase são os da linha TENA Lady Discreet, para as mulheres, e da linha TENA Men, para os homens.

TENA Lady Discreet Protetor Diário Flex (para escapes de gotas de urina) é superdiscreto, menor e mais flexível na parte de trás, assim se adapta a todos os tipos de roupa íntima. O TENA Lady Discreet Protetor Diário (para escapes de gotas ou pequenos jatos) possui cobertura gentil à pele, macia, respirável e sem perfume – o que ajuda a evitar irritações –, confortável e eficiente contra vazamentos, além do TENA Lady Discreet Normal (indicado para perdas urinárias de leve à moderada).

Para o público masculino, o absorvente TENA Men, para homens com incontinência leve, desenvolvido exclusivamente para a anatomia do homem e oferece grande absorção e proteção, conforto e sensação de estar seco, além de reduzir os riscos de irritações e infecções. "É importante entender o volume de escapes que cada pessoa apresenta e encontrar a opção ideal para garantir a qualidade de vida em diferentes indivíduos", completa Maria Alice.

Sobre a marca TENA

