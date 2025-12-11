Primefy é vendida para fundo internacional focado em mercado financeiro e comprova tese consistente

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Primefy, fintech brasileira de pagamentos internacionais, teve seu controle societário transferido para um fundo de investimento internacional regulado, com atuação no mercado financeiro global. A transação foi concluída em 29 de setembro de 2025 e é comunicada agora após a conclusão de um processo estruturado de transição conduzido pelo fundador, Pablo Klein.

"Em seis anos, construímos uma tese consistente: pagamentos internacionais com a mesma simplicidade de uma compra local. Ver essa tese reconhecida por um player global é um fechamento de ciclo sólido e coerente com tudo o que fizemos", afirma Pablo Airton Klein Salazar.

A operação contou com assessoria jurídica de Pinheiro Neto Advogados, Souza Gonçalves Advocacia e apoio paralegal do grupo Mourão Campos, responsáveis pela estruturação societária e formal da transação, garantindo continuidade operacional sem impacto para clientes.

"Pinheiro Neto, Souza Gonçalves e Mourão Campos foram fundamentais para transformar um processo potencialmente complexo em algo previsível e bem estruturado. Isso nos permitiu focar na transição de produto, clientes e parceiros, sabendo que a parte jurídica estava em mãos muito sólidas", destaca Pablo Airton Klein Salazar.

Fundada em 2019 como Preme Pay, a empresa nasceu para simplificar pagamentos entre Brasil e exterior e evoluiu para Primefy à medida que ampliou seu escopo: de um gateway para uma plataforma de soluções financeiras globais, sempre com foco em reduzir fricção e ansiedade em pagamentos cross-border.

Um dos pilares da Primefy foi tratar o Pix como infraestrutura para uma experiência internacional, com foco no brasileiro que vive, viaja ou consome fora do país. Nesse modelo, o usuário paga em reais via Pix, o estabelecimento no exterior recebe na moeda local e a conversão é instantânea e transparente, tese especialmente relevante no corredor Brasil–Portugal.

Em um ambiente de forte competição, como Ebanx, dLocal e PagBrasil, a Primefy escolheu uma rota mais cirúrgica: foco em UX e produto. O fundo passa a incorporar uma infraestrutura já testada em um dos mercados mais avançados em pagamentos digitais.

Ao longo da trajetória, a Primefy contou com apoio do Department for Business & Trade, do governo britânico, reforçando sua credibilidade junto a bancos e parceiros globais.

Com a conclusão da transação, Pablo Klein encerra sua participação na empresa. A tecnologia e a base construída passam a integrar a estratégia do novo controlador, em um movimento que reforça que fintechs brasileiras podem gerar tecnologia relevante sem narrativas infladas, tendo o Pix como base para modelos internacionais.

